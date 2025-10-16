Oglas

FOTO/ Povlači se omiljeni dječji poklon set, nije siguran za upotrebu

N1 Info
16. lis. 2025. 14:09
Set se povlači zbog migracije teških metala barija, kobalta, olova, mangana i nikla.

Državni inspektorat je izvjestio o povlačenju iz prodaje dječjeg poklon seta.

Obavijest o opozivu odnosi se na Poklon set Harry Potter – The Knight Bus "Blue Sky Harry Potter Mug & Keyring", EAN 5056563714361.

Set se povlači zbog migracije teških metala barija, kobalta, olova, mangana i nikla.

Kako se navodi, proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Blue Sky Designs Ltd, Ujedinjeno Kraljevstvo
Uvoznik: Colby d.o.o., Limbuš, Slovenija
Maloprodaja: ŠKOLSKA KNJIGA d.d., Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima.

