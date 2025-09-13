“Troska je opasan otpad jer sadrži kancerogene elemente i spojeve, a izmjerena radioaktivnost uzoraka bila je iznad granica dozvoljenoga", istaknula je Snježana Sužnjević Vago u ime GI "Siščani ne žele biti smetliščani" te dodala da je u blizini lokacije s koje se troska dovozi zabilježen porast malignih oboljenja u stanovništvu.