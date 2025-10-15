Oglas

u centru zagreba

FOTO / Taksijem upao u tračnice, tramvaji nakratko stali dok ga nisu izvukli

N1 Info
N1 Info
|
15. lis. 2025. 06:53
N1
čitatelj N1

Taksist je jutros oko 6:30 sati vozilom upao u tramvajske tračnice kod Branimir centra zbog čega je tramvajski promet kratko bio u prekidu, javljaju nam čitatelji.

"Nadam se da će ga brzo izvući i da će tramvaji nastaviti s vožnjom što prije, zakasnit ću na posao", govori nam čitatelj.

15-ak minuta kasnije promet je nastavljen, vozač je izvučen iz tračnica u kojima je zaglavio.

Teme
vožnja

