FOTO / Taksijem upao u tračnice, tramvaji nakratko stali dok ga nisu izvukli

Taksist je jutros oko 6:30 sati vozilom upao u tramvajske tračnice kod Branimir centra zbog čega je tramvajski promet kratko bio u prekidu, javljaju nam čitatelji.
"Nadam se da će ga brzo izvući i da će tramvaji nastaviti s vožnjom što prije, zakasnit ću na posao", govori nam čitatelj.
15-ak minuta kasnije promet je nastavljen, vozač je izvučen iz tračnica u kojima je zaglavio.
