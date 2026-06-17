uoči utkamice s engleskom
FOTO / Tisuće Hrvata u Dallasu, u paradi i neka poznata imena
Hrvatska danas u 22 sata po srednjeuropskom vremenu igra prvu utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva protiv Engleske. Parada američko-hrvatskog prijateljstva održala se u ranojutarnjim satima po hrvatskom vremenu u središtu grada u Teksasu uoči utakmice
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Sudjelovalo je nekoliko tisuća hrvatskih navijača, a ondje su bili i Ivana Knoll, ministar Damir Habijan...
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