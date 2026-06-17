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uoči utkamice s engleskom

FOTO / Tisuće Hrvata u Dallasu, u paradi i neka poznata imena

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17. lip. 2026. 06:32
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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Croatia fans parade through Dallas in Cowboy Style - Dallas, Texas, U.S. - June 16, 2026 Croatia fans parade through Dallas in Cowboy Style REUTERS/Kai Pfaffenbach
REUTERS/Kai Pfaffenbach

Hrvatska danas u 22 sata po srednjeuropskom vremenu igra prvu utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva protiv Engleske. Parada američko-hrvatskog prijateljstva održala se u ranojutarnjim satima po hrvatskom vremenu u središtu grada u Teksasu uoči utakmice

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Sudjelovalo je nekoliko tisuća hrvatskih navijača, a ondje su bili i Ivana Knoll, ministar Damir Habijan...

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Croatia fans parade through Dallas in Cowboy Style - Dallas, Texas, U.S. - June 16, 2026 Croatia fans parade through Dallas in Cowboy Style REUTERS/Kai Pfaffenbach TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Kai Pfaffenbach
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