FOTO / Tisuće Hrvata u Dallasu, u paradi i neka poznata imena

REUTERS/Kai Pfaffenbach

Hrvatska danas u 22 sata po srednjeuropskom vremenu igra prvu utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva protiv Engleske. Parada američko-hrvatskog prijateljstva održala se u ranojutarnjim satima po hrvatskom vremenu u središtu grada u Teksasu uoči utakmice

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Sudjelovalo je nekoliko tisuća hrvatskih navijača, a ondje su bili i Ivana Knoll, ministar Damir Habijan...

REUTERS/Kai Pfaffenbach