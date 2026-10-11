FOTO / U Gospiću postavljena mjerna postaja za zrak, pratit će i prisutnost teških metala

Pri odabiru lokacija za uzorkovanje uzeti su u obzir smjerovi vjetra kako bi se moglo pratiti eventualno širenje prašine i čestica. Iz Zavoda su poručili da će se mjerenja i analize provoditi u skladu s propisima o zaštiti i kvaliteti zraka, s ciljem da građani dobiju stručne informacije u razdoblju pojačane zabrinutosti javnosti.