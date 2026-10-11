KOD ODLAGALIŠTA
FOTO / U Gospiću postavljena mjerna postaja za zrak, pratit će i prisutnost teških metala
Na lokaciji PPK Velebit u Gospiću postavljena je mjerna postaja koja će pratiti koncentracije lebdećih čestica i prisutnost metala, a mjerenja bi trebala omogućiti uvid u stanje zraka tijekom sanacije ilegalno odloženog otpada, izvijestila je Ličko-senjska županija.
Kako su naveli iz Županije, mjernu postaju na području silosa, na lokaciji PPK Velebit, postavili su stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na zahtjev Grada Gospića. U projekt su uključeni i Ličko-senjska županija te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji će nastaviti sufinancirati praćenje kvalitete zraka na gospićkom području.
Prema objašnjenju stručnjaka Zavoda, uređajima će se mjeriti koncentracije lebdećih čestica PM2,5 i PM10, dok će se u prikupljenim uzorcima analizirati i prisutnost metala.
Osim toga, postavljena su dva sedimentatora za prikupljanje ukupne taložne tvari, u kojoj će se također ispitivati prisutnost teških metala. Jedan je smješten uz mjernu postaju, a drugi u obližnjem naselju.
Pri odabiru lokacija za uzorkovanje uzeti su u obzir smjerovi vjetra kako bi se moglo pratiti eventualno širenje prašine i čestica. Iz Zavoda su poručili da će se mjerenja i analize provoditi u skladu s propisima o zaštiti i kvaliteti zraka, s ciljem da građani dobiju stručne informacije u razdoblju pojačane zabrinutosti javnosti.
Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša istaknuo je važnost praćenja kvalitete zraka tijekom sanacije ilegalnog odlagališta na lokaciji PPK Velebit. Prema njegovim riječima, mjerna postaja ostat će na toj lokaciji tijekom cijelog procesa sanacije kako bi se pratio njezin mogući utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
Petry: Mjerni uređaji su postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana
Župan Ličko-senjske županije Ernest Petry zahvalio je stručnjacima Zavoda i naglasio važnost kontinuiranog praćenja kvalitete zraka. Pojasnio je da su mjerni uređaji, na zahtjev Grada Gospića, postavljeni za početno razdoblje od mjesec dana, a da će Županija u suradnji s Fondom osigurati nastavak mjerenja tijekom sljedeće godine, prema potrebi i dulje.
Petry je dodao da je cilj suradnje Županije, Grada, Fonda, nadležnog ministarstva zaštite okoliša i ministarstva zdravstva stanovnicima Gospića omogućiti pouzdane podatke o kvaliteti zraka na području na kojem je nelegalno odložen otpad.
Zamjenik gradonačelnika Gospića Ivica Kovačević rekao je da je riječ o referentnoj mjernoj postaji koju je postavio tim Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, predvođen Nenadom Perišem. Najavio je da će se kvaliteta zraka pratiti svakodnevno te da će relevantni podaci građanima biti dostupni gotovo na dnevnoj razini.
Postavljanjem mjerne opreme započinje novo razdoblje praćenja kvalitete zraka na toj lokaciji. Rezultati mjerenja i analiza trebali bi pokazati koncentracije čestica i prisutnost metala te poslužiti kao podloga za procjenu stanja okoliša tijekom sanacije nelegalno odloženog otpada u Gospiću.
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