FOTO / U Rijeci svečanost za Igora Bezinovića i ekipu filma "Fiume o morte!"

"Mediji prenose cijelo vrijeme vijesti koje nove ratne brodove ćemo graditi i kupovati, koje ratne avione, od koga ćemo kupovati dronove, koga ćemo novačiti u vojsku, tko je opasan, a više se ne zna tko je prijatelj a tko neprijatelj. U takvoj podržavati vojnu industriju, vojne lobije i vojnu oligarhiju je stvar koju nisam mogao predviđati, kao ni to da će borba za ovaj film biti danas borba protiv militarizacije", rekao je Bezinović.