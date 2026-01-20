FOTO / U Rijeci svečanost za Igora Bezinovića i ekipu filma "Fiume o morte!"

Više stotina Riječana dočekalo je u utorak, kod Spomenika oslobođenja, Igora Bezinovića, scenarista i redatelja te članove ekipe filma "Fiume o morte!", nagrađenog za najbolji dokumentarni film na 38. dodjeli Europske filmske nagrade u Berlinu.
Igor Bezinović naglasio je da prije 10 godina, kad je počeo raditi ovaj film, nije mogao znati da će on biti aktualniji sad nego tada.
"Mediji prenose cijelo vrijeme vijesti koje nove ratne brodove ćemo graditi i kupovati, koje ratne avione, od koga ćemo kupovati dronove, koga ćemo novačiti u vojsku, tko je opasan, a više se ne zna tko je prijatelj a tko neprijatelj. U takvoj podržavati vojnu industriju, vojne lobije i vojnu oligarhiju je stvar koju nisam mogao predviđati, kao ni to da će borba za ovaj film biti danas borba protiv militarizacije", rekao je Bezinović.
"Zbunjen sam koliko ljudi danas malo o tome govore, koliko uzimaju zdravo za gotovo da je antmilitarizam stvar koja te čini gotovo naivnom budalom", dodao je.
"Čini mi se da je bitno podsjetiti kako su se prije Prvog svjetskog rata u Europi događali veliki sukobi socijalista koji su bili protiv rata i kapitalista koji bili za rat i razvoj vojne industrije. Vidim da se ovakav mentalni raskol događa i danas u društvu", istaknuo je riječki redatelj.
Naveo je da se danas ljudi koji su za demilitarizaciju ridikuliziraju, a da se normalizira poticanje da se iz proračuna investira u ono što se naziva obrana. Po meni je to investiranje u novi rat, rekao je.
Bezinović je ustvrdio da je već međunarodnom žiriju u Rotterdamu bila bitna ta antiratna i antifašistička poruka. Kad je počela filmska distribucija, vidjeli smo da je mnogim ljudima bitna ta poruka, da žele čuti taj glas koji doživljavaju svojim, a kojeg je malo u javnom prostoru, dodao je.
Procijenio je da će se ovom nagradom filmu "Fiume o morte!" otvoriti mnoga nova vrata i da će se prikazati u nizu novih država. Naveo je da će u travnju u New Yorku početi američka distribucija.
Svoju svjetsku premijeru "Fiume o morte!" imao je u veljači 2025. godine na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio dvije nagrade - glavnu nagradu Tiger natjecanja te nagradu kritičara FIPRESCI što ga čini prvim hrvatskim filmom koji se nagrađen u prestižnoj natjecateljskoj konkurenciji tog festivala. Od tada je ovaj film postao najgledaniji hrvatski dokumentarni film, a samo u riječkom Art-kinu je prikazan stotinu puta.
Film je nastao u produkciji kuće Restart, a producenti su Vanja Jambrović i Tibor Keser.
