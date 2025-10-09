Film "Fiume o morte!" Igora Bezinovića na Festivalu novog filma u Montrealu

Dokumentarno-igrani film "Fiume o morte!” Igora Bezinovića, hrvatski kandidat za nominacije za nagrade Oscar i Goya, dio je glavne konkurencije 54. izdanja Festivala novog filma koji se održava do 19. listopada u Montrealu.
Nagrađivani film, nastao u produkciji Restarta, svjetsku premijeru je imao na prestižnom festivalu u Rotterdamu, gdje je osvojio glavnu nagradu festivala te nagradu FIPRESCI, nakon čega je proputovao svijet od Australije preko Tajvana do Meksika, podsjeća Hrvatski audiovizualni centar na svom webu.
Prikazan je u njujorškoj MoMi, uvršten na gotovo 50 festivala diljem svijeta te je osvojio i brojne nagrade, uključujući čak šest Zlatnih Arena na Pulskom filmskom festivalu.
Među posljednjim priznanjima su i nagrada za najbolji film u konkurenciji Newcomers nedavno završenog MakeDoxa, a proglašen je i najboljim dokumentarnim filmom ovogodišnjeg Vukovar Film Festivala.
Također, ICA Cinema nedavno je otkupio prava za kinodistribuciju filma u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj.
"Fiume o Morte!" otkriva manje poznatu povijesnu epizodu od prije stotinjak godina o tome kako je talijanski pjesnik i zagovaratelj rata Gabriele D’Annunzio zauzeo Rijeku. Bezinović je za film angažirao niz građana Rijeke koji prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju tu bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihova grada.
Festival novog filma u Montrealu jedna je od najvažnijih filmskih manifestacija u Kanadi. Festival svake godine posjeti više od 160.000 posjetitelja, a također pobjedničkim naslovima u kategoriji kratkometražnog filma pruža direktnu kvalifikaciju za nominaciju za nagradu Oscar.
Kanadsku premijeru imao na 44. izdanju jednako uvaženog festivala u Vancouveru, koji traje do 12. listopada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
