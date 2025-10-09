Film "Fiume o morte!" Igora Bezinovića na Festivalu novog filma u Montrealu

"Fiume o Morte!" otkriva manje poznatu povijesnu epizodu od prije stotinjak godina o tome kako je talijanski pjesnik i zagovaratelj rata Gabriele D’Annunzio zauzeo Rijeku. Bezinović je za film angažirao niz građana Rijeke koji prepričavaju, rekonstruiraju i reinterpretiraju tu bizarnu priču o 16-mjesečnoj okupaciji njihova grada.