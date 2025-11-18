Oglas

STRAŠNI PRIZORI

FOTO / Vatrogasci objavili fotografije: Ovako je izgledao požar u zgradi Vjesnika

N1 Info
18. stu. 2025. 09:37
požar, Vjesnik
JVP Zagreb

Vjesnikova zgrada na zagrebačkoj Slavonskoj aveniji, u kojoj je požar izbio jučer malo prije ponoći, gori i jutros, s nje padaju dijelovi pročelja, a s požarom su se cijelu noć borili zagrebački vatrogasci. Procjenjuje se da će njegovo gašenje potrajati cijeli dan. Na terenu je 93 vatrogasaca s 30 vozila.

Zagrebački vatrogasci objavili su detalje intervencije i fotografije iz zgrade Vjesnika.

"Zaprimili smo jednu dojavu o gustome crnom dimu i vidljivom plamenu koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Po dolasku na mjesto intervencije, vatrogasne snage započele su gašenje na 15. katu. Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve katove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i prijeći na vanjsko gašenje. Vanjsko gašenje je bilo otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših katova", priopćili su vatrogasci i dodali:

požar, Vjesnik
požar, Vjesnik
požar, Vjesnik
"Nakon regrupiranja započeli smo s detaljnim pregledom i gašenjem objekta od podruma prema vrhu, kako bismo spriječili da požar ponovno odsiječe odstupnicu. Na fotografijama možete vidjeti kako izgleda intervencija u ovakvim uvjetima. Hvala svima na predanom radu."

Sve o požaru u zgradi Vjesnika pratimo uživo iz minute u minutu.

požar vatrogasci vjesnik zagreb

