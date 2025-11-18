STRAŠNI PRIZORI
FOTO / Vatrogasci objavili fotografije: Ovako je izgledao požar u zgradi Vjesnika
Vjesnikova zgrada na zagrebačkoj Slavonskoj aveniji, u kojoj je požar izbio jučer malo prije ponoći, gori i jutros, s nje padaju dijelovi pročelja, a s požarom su se cijelu noć borili zagrebački vatrogasci. Procjenjuje se da će njegovo gašenje potrajati cijeli dan. Na terenu je 93 vatrogasaca s 30 vozila.
Zagrebački vatrogasci objavili su detalje intervencije i fotografije iz zgrade Vjesnika.
"Zaprimili smo jednu dojavu o gustome crnom dimu i vidljivom plamenu koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova. Po dolasku na mjesto intervencije, vatrogasne snage započele su gašenje na 15. katu. Ubrzo nakon početka intervencije požar se proširio na sve katove od 5. naviše, zbog čega su vatrogasci morali hitno napustiti objekt i prijeći na vanjsko gašenje. Vanjsko gašenje je bilo otežano zbog pada stakla i dijelova konstrukcije s viših katova", priopćili su vatrogasci i dodali:
JVP Zagreb
JVP Zagreb
JVP Zagreb
"Nakon regrupiranja započeli smo s detaljnim pregledom i gašenjem objekta od podruma prema vrhu, kako bismo spriječili da požar ponovno odsiječe odstupnicu. Na fotografijama možete vidjeti kako izgleda intervencija u ovakvim uvjetima. Hvala svima na predanom radu."
Sve o požaru u zgradi Vjesnika pratimo uživo iz minute u minutu.
