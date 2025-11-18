Mladić Marin, koji živi u blizini, prvi je pozvao vatrogasce. Ispričao je što je vidio i kako je požar u Zagrebu započeo.
"Gledao sam kroz prozor i vidio sam nešto narančasto na jednom prozoru na Vjesniku, nisam bio siguran što je, je li netko upalio svjetlo narančaste boje. Međutim, onda sam nastavio buljiti u to i vidio sam kako izbija otvoreni plamen kroz prozor", rekao je Marin za Index.
"Zvao sam vatrogasce, mislim da je to bilo 23:01. Ispričao sam im gdje gori, čini mi se na 15. katu. U roku od par minuta došlo je pet vatrogasnih vozila, uskoro ih je došlo još", dodaje.
"Uskoro su blokirali Savsku. Vidio sam kako se penju do 15. kata i kako se gasi. U Vjesniku je mrak pa su se vatrogasci dobro vidjeli. Međutim, onda je počeo gorjeti krov. Nakon što se i to ugasilo, činilo se da je Vjesnik ugašen, a onda je par katova od vrha opet krenula vatra. Do jedan sat to nije izgledalo dramatično, ali onda je krenulo i uhvatilo cijelu zgradu", kaže Marin.
Sve najnovije vijesti oko požara pratite OVDJE.
