"Uskoro su blokirali Savsku. Vidio sam kako se penju do 15. kata i kako se gasi. U Vjesniku je mrak pa su se vatrogasci dobro vidjeli. Međutim, onda je počeo gorjeti krov. Nakon što se i to ugasilo, činilo se da je Vjesnik ugašen, a onda je par katova od vrha opet krenula vatra. Do jedan sat to nije izgledalo dramatično, ali onda je krenulo i uhvatilo cijelu zgradu", kaže Marin.