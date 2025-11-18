Oglas

"Bilo je 23:01"

Kako je počeo požar u Vjesniku? "Gledao sam kroz prozor i vidio nešto narančasto"

author
N1 Info
|
18. stu. 2025. 09:02
n1
N1

Mladić Marin, koji živi u blizini, prvi je pozvao vatrogasce. Ispričao je što je vidio i kako je požar u Zagrebu započeo.

Oglas

"Gledao sam kroz prozor i vidio sam nešto narančasto na jednom prozoru na Vjesniku, nisam bio siguran što je, je li netko upalio svjetlo narančaste boje. Međutim, onda sam nastavio buljiti u to i vidio sam kako izbija otvoreni plamen kroz prozor", rekao je Marin za Index.

"Zvao sam vatrogasce, mislim da je to bilo 23:01. Ispričao sam im gdje gori, čini mi se na 15. katu. U roku od par minuta došlo je pet vatrogasnih vozila, uskoro ih je došlo još", dodaje.

"Uskoro su blokirali Savsku. Vidio sam kako se penju do 15. kata i kako se gasi. U Vjesniku je mrak pa su se vatrogasci dobro vidjeli. Međutim, onda je počeo gorjeti krov. Nakon što se i to ugasilo, činilo se da je Vjesnik ugašen, a onda je par katova od vrha opet krenula vatra. Do jedan sat to nije izgledalo dramatično, ali onda je krenulo i uhvatilo cijelu zgradu", kaže Marin.

Sve najnovije vijesti oko požara pratite OVDJE.

Teme
Požar Vjesnik Zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ