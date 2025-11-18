Tijekom slavnih dana, Vjesnik je bio simbol novinarstva i Zagreba

"Taj visoki smeđe-narančasti kubus uvijek mi je bio nelijep, pogotovo nakon što su mu u blizini podignute dvije daleko impresivnije zgrade - najprije Zagrepčanka, pa kasnije i Cibonin toranj. U usporedbi s njima, Vjesnik je izgledao nekako socijalistički dosadno, uštogljeno, nimalo atraktivno. Ali, to je bila smo vanjština. Bitna je bila unutrašnjost, odnosno - ono što je iz nje izlazilo kroz široka vrata tiskare", napisao je pokojni Renato Baretić u komentaru za tportal prije šest godina.