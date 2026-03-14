"Car meet scena"
FOTO / Velika noćna akcija zagrebačke policije: Iz prometa isključili 13 automobila
U noći sa 13. na 14. ožujka 2026. u večernjim satima, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke na području Velike Gorice proveli su preventivno - represivnu akciju "Nadzor tehničke ispravnosti vozila“ te "Car meet scene“.
Akcija je provedena u suradnji sa stanicom za tehnički pregled vozila, a policija je tijekom nadzora kontrolirala ukupno 40 osobnih automobila.
Na izvanredni tehnički pregled upućeno je 16 vozila, a kod većine su utvrđeni ozbiljni tehnički nedostaci.
Nakon izvanrednog tehničkog pregleda iz prometa je isključeno 13 automobila.
PU zagrebačka
Policija je pritom zabilježila ukupno 13 prekršaja – dva zbog tehničke neispravnosti vozila i 11 zbog opasnih tehničkih neispravnosti.
Iz policije najavljuju da će i dalje nadzirati mjesta okupljanja vozača i ljubitelja automobila.
"Cilj aktivnosti je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira s obzirom na to da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana", priopćila je policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare