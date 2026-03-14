"Car meet scena"

FOTO / Velika noćna akcija zagrebačke policije: Iz prometa isključili 13 automobila

N1 Info
14. ožu. 2026. 14:26
PU zagrebačka

U noći sa 13. na 14. ožujka 2026. u večernjim satima, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke na području Velike Gorice proveli su preventivno - represivnu akciju "Nadzor tehničke ispravnosti vozila“ te "Car meet scene“.

Akcija je provedena u suradnji sa stanicom za tehnički pregled vozila, a policija je tijekom nadzora kontrolirala ukupno 40 osobnih automobila.

Na izvanredni tehnički pregled upućeno je 16 vozila, a kod većine su utvrđeni ozbiljni tehnički nedostaci.

Nakon izvanrednog tehničkog pregleda iz prometa je isključeno 13 automobila.

Policija je pritom zabilježila ukupno 13 prekršaja – dva zbog tehničke neispravnosti vozila i 11 zbog opasnih tehničkih neispravnosti.

Iz policije najavljuju da će i dalje nadzirati mjesta okupljanja vozača i ljubitelja automobila.

"Cilj aktivnosti je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira s obzirom na to da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana", priopćila je policija.

Car meet scena policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

