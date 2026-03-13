OCJENA ANALITIČARA
Žarko Puhovski: Milanović nije antisemit. Milanović je prostak
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je predsjednika Zorana Milanovića za antisemitizam nakon njegovih izjava o izraelskom veleposlaniku i Iranu.
S Pantovčaka se o svemu zasad nisu oglasili, a bez komentara je ostalo i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
Polemika je započela nakon što je Milanović komentirao raniji poziv izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj Garyja Korena da Hrvatska prekine diplomatske odnose s Iranom. Predsjednik je tada poručio da Hrvatska sama odlučuje o svojoj vanjskoj politici.
"Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo. Ni izraelske ni iranske", rekao je Milanović pa dodao:
"Taj nekakav činovnik iz Tel Aviva, ili odakle već je, rekao je maltene da je to teroristička jazbina. Usred Zagreba, u iranskoj ambasadi. Hajde da ih mi rastjeramo. Pa ne treba mi izraelski ambasador za to, cionist. Još nas upozorava - to su teroristi, to je Revolucionarna garda. Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv."
Takve su izjave zasmetale izraelskom ministru, koji ih je oštro osudio.
"Uvredljiva retorika hrvatskog predsjednika neprihvatljiva je. Njegov jezik pun mržnje prema Izraelu i cionizmu odražava antisemitski pristup. Hrvatska je članica Međunarodnog saveza za sjećanje na holokaust i obvezala se suprotstaviti antisemitizmu. Predsjednik je iznevjerio te obveze."
Unatoč oštroj reakciji iz Izraela, članovi hrvatske Vlade nisu bili raspoloženi za komentiranje Milanovićevih izjava.
"Nećemo danas o Milanoviću", rekao je jedan od ministara na novinarsko pitanje, dodajući:
"Nemojte, molim vas, nemojte. Petak je."
"Ovaj konkretni slučaj nema veze s antisemitizmom"
Drugi član Vlade kratko je odgovorio da ne to komentirao.
"Mislim da je sve rečeno. Predsjednik Vlade je rekao..."
Na dodatno pitanje smatra li Milanovića antisemitom, odgovorio da nema pojma tko mu je rekao je li antisemit ili nije.
"Nećemo o tome."
Saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot smatra da Milanovićeve izjave nemaju veze s antisemitizmom, nego s obranom samostalne hrvatske vanjske politike.
"Ovaj konkretni slučaj nema veze s antisemitizmom. Ima veze s konkretnim branjenjem suvremene i suverene vanjske politike Republike Hrvatske, u kojoj mi sami određujemo na koji način ćemo postupati."
Podsjetio je i da Hrvatska, primjerice, nije zatvorila rusko veleposlanstvo.
Saborska zastupnica Marija Selak Raspudić upozorila je da stalni sukobi između predsjednika Milanovića i premijera Andreja Plenkovića štete Hrvatskoj u diplomatskom smislu, ali također ne smatra da je predsjednik antisemit.
"Mislim da netko tko je na čelu države može pronaći i drugačiji način da se izrazi o nekom problemu. Čovjek prima poprilično pristojnu plaću da bi odgovorno upravljao ovom državom, a to se ne može svoditi na neki tip doskočica, jer se onda nama može činiti šteta u međunarodnim krugovima."
Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da Milanović nije antisemit, ali ga opisuje kao političara koji se često služi grubim rječnikom.
"Milanović nije antisemit. Milanović je prostak. To mnogi ljudi izvan Hrvatske ne znaju. Mi smo se na to već navikli. On možda kod kuće nije takav, ali u javnosti je to njegov imidž. Vidim ga kao jednu vrstu balkanskog trumpista", ističe Puhovski i naglašava:
"Izraelci koji tako dobro žive s Trumpom ne bi se trebali čuditi ružnim riječima u javnom govoru. S druge strane, zazivanje antisemitizma na svaku kritiku Izraela zapravo je sekundarno viktimiziranje milijunskih žrtava onoga što se zove Šoa, a u američkoj pomodnoj verziji Holokaust."
Istaknuo je i da se slaže s dijelom Milanovićevih stavova, ali ne i s načinom na koji ih iznosi.
"Mi smo se ovdje na prostakluk navikli, kao što se ljudi naviknu na batine, tako se naviknu i na prostakluk. Žalosno je što na taj način Milanović svoje, po mojem sudu, posve ispravne stavove zapravo kompromitira", zaključio je.
N1 je kontaktirao Ured predsjednika Republike i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, no do objave priloga od njih nije dobiven nikakav komentar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare