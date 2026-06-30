FOTO, VIDEO / Žestoka promjena zahvatila unutrašnjost Dalmacije: Tuča padala u Sinju, u Splitu ljudi bježali s plaže

Nevrijeme je zahvatilo i Žrnovnicu, gdje su zabilježeni olujni udari vjetra koji su dosezali oko 100 kilometara na sat. Ispred same fronte puhao je vrlo snažan vjetar koji je podizao velike količine prašine, stvarajući svojevrsnu prašinsku oluju koja se približava Splitu.Oborinski sustav nastavlja se kretati prema zapadu, a očekuje se da će zahvatiti i šire splitsko područje.