FOTO / VIDEO Gori na Čiovu u blizini kuća, u Sućurcu i iznad Orebića. Kovačević za N1: Situacija nije dobra

"Informacije s terena govore kako je požar na Čiovu na predjelu Žednog u ovom trenutku pod kontrolom.

Na terenu su deseci vatrogasaca iz Trogira i okolice te i dalje daju sve od sebe da suzbiju eventualno novo širenje. Još nisu poznate informacije o šteti, ali nažalost u samo sat vremena izgorila je ogromna površina. Pozivam sugrađane da se paze te da ne ometaju pristup vatrogascima.