FOTO / VIDEO Gori na Čiovu u blizini kuća, u Sućurcu i iznad Orebića. Kovačević za N1: Situacija nije dobra

Nevrijeme je u poslijepodnevnim satima zahvatilo Dalmaciju, a na otoku Čiovu izbio je veliki požar. Gori i iznad Orebića i u Sućurcu
Požar na Čiovu došao je blizu kuća, ali stanovnici ni imovina nisu ugroženi, rekao je za N1 županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
"Situacija nije dobra, ali kuće nisu ugrožene. Mozda neke potleušice i jedno smetlište", naglasio je Kovačević.
Zapovjednik JVP Trogir Marin Buble rekao je našoj Veseloj Šegvić da je situacija koliko-toliko zadovoljavajuća jer su uspjeli obraniti sve kuće.
"Nije onako kako bismo htjeli, ali uspjeli smo obraniti sve kuće i to je najvažnije. Veliko područje je opožareno, više od stotinu hektara, no to ćemo znati više sutra. Do mraka nam ostaju kanaderi, a onda zemaljske snage ostaju raditi svim naporima", naglasio je Buble. Na terenu su vatrogasci iz Trogira, Kaštela, Sinja, Solina, Klisa, Splita, Slatina i Omiša.
Požar na Čiovu gase i dva od četiri angažirana kanadera. Druga dva upućena su na gašenje požara kod Orebića.
Vatrogasci ističu da je riječ o velikom požaru te da će učiniti sve kako bi ga stavili pod kontrolu prije nego što padne noć. Uzrok požara vjerojatno je udar groma.
Dalmacija danas javlja da je započela evakuacija stanovništva o Okrugu Gornjem na Čivou.
U Kaštel Sućurcu gori iznad benzinske crpke Crodux.
Požar je izbio u vrijeme kada je veći dio srednje Dalmacije zahvatilo snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim vjetrom, obilnim pljuskovima i lokalno tučom.
Požar iznad Orebića
Nakon što je tijekom poslijepodneva izbio požar na području Čiova, nova dojava o vatri stiže i s poluotoka Pelješca, javlja Dalmacija danas.
Požar je izbio na području iznad Orebića, a na teren su upućene vatrogasne snage koje rade na njegovu gašenju.
Za sada nema službenih informacija o veličini požara, ugroženosti objekata niti o uzroku izbijanja vatre.
Požar je buknuo u vrijeme kad je veći dio Dalmacije zahvatila nagla promjena vremena. Nakon rekordnih temperatura uslijedilo je snažno grmljavinsko nevrijeme s olujnim vjetrom, obilnim pljuskovima i lokalnom tučom, a upravo jaki udari vjetra mogu otežavati vatrogasne intervencije.
Više informacija bit će poznato nakon što se oglase nadležne službe.
Grmljavinsko nevrijeme zapalilo Dalmaciju
6 Objava
20:21
prije 11 min.
Gradonačelnik Trogira: Najgore je u Okrugu, vatra se približila kućama
"Informacije s terena govore kako je požar na Čiovu na predjelu Žednog u ovom trenutku pod kontrolom.
Na terenu su deseci vatrogasaca iz Trogira i okolice te i dalje daju sve od sebe da suzbiju eventualno novo širenje. Još nisu poznate informacije o šteti, ali nažalost u samo sat vremena izgorila je ogromna površina. Pozivam sugrađane da se paze te da ne ometaju pristup vatrogascima.
Situacija u Okrugu je trenutno daleko ozbiljnija, vatra se nažalost približila kućama te s pozornošću pratimo razvoj situacije i nadamo se nastavku kiše", objavio je na društvenim mrežama gradonačelnik Trogira Ante Bilić.
Naša meteorologinja Tea Blažević kaže da bi kiša doista mogla pomoći vatrogascima u u zasutavljanju vatrene stihije.
19:43
prije 49 min.
Dva kanadera poslana u Orebić
Zbog požara u Dalmaciji, dignuta su četiri kanadera. Dva su angažirana na požaru na Čiovu, a dva su poslana na Pelješac zbog požara iznad Orebića.
U tijeku je angažiranje 4️⃣ Canadaira CL-415 #HRZ na gašenju požara 🔥 na Čiovu, Splitsko-dalmatinska županija❗️ pic.twitter.com/wdnAbTE7Ox— MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) June 30, 2026
19:39
prije 53 min.
Uhvaćen trenutak udara kobne munje na Čiovo
Crometeo je kamerom uspio uhvatiti točan trenutak udara munje na Čiovo. Riječ je vjerojatno o munji koja je i izazvala katastrofalan požar na otoku, koji se proširio prema kućama.
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19:24
prije 1 h
Dva kanadera na Čiovu, ali ima problema
Snagama na terenu na Čiovu pridružili su se vatrogasci iz Omiša i Sinja.
Na teren su stigla i dva kanadera, ali zbog vremenskih uvjeta ne mogu nastaviti s radom. Na teren se šalju sve raspoložive zemaljske snage, javlja Slobodna Dalmacija.
19:19
prije 1 h
FOTO, VIDEO / Žestoka promjena zahvatila unutrašnjost Dalmacije: Tuča padala u Sinju, u Splitu ljudi bježali s plaže
Nakon dana obilježenog rekordnim vrućinama, dijelove Dalmacije zahvatilo je snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnom kišom, grmljavinom, a ponegdje i tučom.
Oko 17:30 sati izražen grmljavinski sustav proširio se od Sinja preko Dugopolja prema Omišu. Donio je obilne pljuskove, snažnu grmljavinu i mjestimice izraženu tuču, a najteže je bilo na području između Dugopolja i Klisa.
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19:14
prije 1 h
Evakuacija stanovništva na Čiovu
Požar koji je poslijepodne izbio na području Čiova i dalje se širi, a zbog ugroze za stanovništvo i turiste spominje se evakuacija dijela Okruga Gornjeg, javlja Dalmacija Danas.
Na terenu su brojne vatrogasne snage koje se bore s vatrenom stihijom, dok snažan vjetar otežava gašenje i pogoduje širenju požara.
Za sada nema službenih informacija o tome koliko je ljudi evakuirano niti jesu li ugroženi stambeni objekti, no situacija se ubrzano razvija.
Požar je izbio u vrijeme kada je veći dio Dalmacije zahvatila nagla promjena vremena. Nakon rekordnih temperatura uslijedilo je snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra, što dodatno otežava intervenciju vatrogasaca.
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