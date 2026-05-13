Nakon jučerašnjeg nevremena koje je poharalo dio zemlje i u kojem je ozlijeđeno troje ljudi, Hrvati su se jutros probudili u magli i niskim temperaturama.

Prognostičar N1 televizije Kristijan Božarov poslao nam je fotografije sa svog imanja u Slavskom Polju na Kordunu, gdje je jutros bilo mraza i zaleđenog vjetrobranskog stakla.

Prema prognozi naše Tee Blažević, u nastavku dana bit će sunčanije, iako treba računati na promjenjivu naoblaku. Kad stiže novo jače pogoršanje vremena, pročitajte OVDJE.

Podsjetimo, u utorak je Hrvatsku zahvatilo nevrijeme praćeno kišom, tučom i olujnim vjetrom, koji je u Zagrebu rušio drveća, štandove, skele... Ozlijeđene su tri osobe, a Zagrepčani su uputili više od 300 poziva Centru 112.