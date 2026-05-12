FOTO / 300 poziva, preko 70 intervencija i troje ozlijeđenih: Zagreb se bori s posljedicama nevremena

Korlaet je novinarima rekao da je u Zagrebu vjetar puhao na mahove do 90 kilometara na sat, bilo je više padova stabala diljem grada, prije svega na Savskoj i na Maksimirskoj cesti gdje su stabla pala na tramvajske vodove pa su onda vatrogasci morali uskočiti ZET-u i pomoći da se ta stabla maknu, što je i učinjeno. U Savskoj je tramvajski promet pušten, a u Maksimirskoj su se rješavali kablovi koji napajaju tramvaje.