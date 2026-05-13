Tek ćemo kratko predahnuti, evo kad stiže novo jače pogoršanje

Tea Blažević
13. svi. 2026. 07:14
12.05.2026., Zagreb - Jako nevrijeme zahvatilo je grad. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL
Umjereno do pretežno je oblačno u većem dijelu Hrvatske, magla u dijelu unutrašnjosti smanjuje vidljivost na cestama.

U nastavku srijede bit će sunčanije, iako treba računati na promjenjivu naoblaku. Bura će slabjeti, još je jaka, osobito pod Velebitom.

Četvrtak će početi uglavnom suho i sunčano, no već prijepodne na sjevernom Jadranu treba računati na kišu i pljuskove, sredinom dana i poslijepodne i u kopnenim krajevima, prema večeri i duž većeg dijela obale.

Petak donosi učestalije kišu i pljuskove duž Jadrana i uz Jadran, s tim da će poslijepodne biti oborine i drugdje.

Za vikend novo jače pogoršanje vremena diljem zemlje. Lokalno će biti obilnije oborine, osobito tijekom subote. U nedjelju postupno razvedravanje, no i dalje bez potpune stabilizacije vremena, tako u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali.

