FOTO, VIDEO / Prometni kolaps u Zagrebu: Stvaraju se velike gužve

N1 Info
30. sij. 2026. 15:47
Više od 20 europskih čelnika, među kojima i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, danas i sutra borave u Zagrebu. Zbog toga je u Zagrebu pojačana gužva u prometu.

Zagreb se danas suočava s pojačanim prometnim opterećenjem zbog samita Europske pučke stranke (EPP) koji se održava u hotelu Westin.

Povremena zaustavljanja prometa i propuštanje štićenih kolona traju tijekom dana te bi trebala potrajati do oko 16 sati, kada započinje sastanak predstavnika članica EPP-a.

Ovo je trenutno stanje u prometu:

