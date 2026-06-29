FOTO, VIDEO / Veliki požar na Visu. Gori nedaleko od Komiže

Na intervenciju su izašle sve raspoložive otočke snage. Iako je povoljna okolnost to što tijekom noći nije bilo jačeg vjetra, požar se zbog izrazito suhog tla u prvom satu brzo širio, prenosi Dalmacija Danas. Dodatnu poteškoću je stvarao i burin koji je, prema podacima automatske meteorološke postaje Komiža, puhao brzinom od oko 4 m/s, što je dovoljno za daljnje širenje vatre.