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sve snage na terenu

FOTO, VIDEO / Veliki požar na Visu. Gori nedaleko od Komiže

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N1 Info
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29. lip. 2026. 06:54
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ičtatelj
Čitatelj

Na otoku Visu u nedjelju kasno navečer, oko 23 sata, izbio je požar otvorenog prostora. Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji uz put za Podhumlje, izvijestila je stranica Vatrogasci 193.

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Na intervenciju su izašle sve raspoložive otočke snage. Iako je povoljna okolnost to što tijekom noći nije bilo jačeg vjetra, požar se zbog izrazito suhog tla u prvom satu brzo širio, prenosi Dalmacija Danas.

Dodatnu poteškoću je stvarao i burin koji je, prema podacima automatske meteorološke postaje Komiža, puhao brzinom od oko 4 m/s, što je dovoljno za daljnje širenje vatre.

Gašenje otežavaju suho tlo i vjetar

Na intervenciju su izašle sve raspoložive otočke snage. Iako je povoljna okolnost to što tijekom noći nije bilo jačeg vjetra, požar se zbog izrazito suhog tla u prvom satu brzo širio, prenosi Dalmacija Danas. Dodatnu poteškoću je stvarao i burin koji je, prema podacima automatske meteorološke postaje Komiža, puhao brzinom od oko 4 m/s, što je dovoljno za daljnje širenje vatre.

Na teren su stigli i kanaderi.

Teme
požar na visu

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