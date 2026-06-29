sve snage na terenu
FOTO, VIDEO / Veliki požar na Visu. Gori nedaleko od Komiže
Na otoku Visu u nedjelju kasno navečer, oko 23 sata, izbio je požar otvorenog prostora. Vatra je zahvatila borovu šumu i makiju na području Komiže, na lokaciji uz put za Podhumlje, izvijestila je stranica Vatrogasci 193.
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Na intervenciju su izašle sve raspoložive otočke snage. Iako je povoljna okolnost to što tijekom noći nije bilo jačeg vjetra, požar se zbog izrazito suhog tla u prvom satu brzo širio, prenosi Dalmacija Danas.
Dodatnu poteškoću je stvarao i burin koji je, prema podacima automatske meteorološke postaje Komiža, puhao brzinom od oko 4 m/s, što je dovoljno za daljnje širenje vatre.
Gašenje otežavaju suho tlo i vjetar
Na intervenciju su izašle sve raspoložive otočke snage. Iako je povoljna okolnost to što tijekom noći nije bilo jačeg vjetra, požar se zbog izrazito suhog tla u prvom satu brzo širio, prenosi Dalmacija Danas. Dodatnu poteškoću je stvarao i burin koji je, prema podacima automatske meteorološke postaje Komiža, puhao brzinom od oko 4 m/s, što je dovoljno za daljnje širenje vatre.
Na teren su stigli i kanaderi.
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