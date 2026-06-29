Iran i SAD pristali obnoviti pregovore: Brodovi se opet mogu slobodno kretati kroz tjesnac

Na krhkost dogovora ukazalo je i iransko otkazivanje tehničkih pregovora sa SAD-om koji su bili zakazani za nedjelju. Razlog su otkazivanja nedavni napadi na Iran te neispunjavanje uvjeta memoranduma o razumijevanju, rekao je za iransku državnu televiziju član Ureda za očuvanje i objavu rada iranskog vrhovnog vođe Mehdi Fazaeili, dodavši da Teheran želi provjeriti ima li pristup sredstvima koje je SAD trebao odmrznuti u okviru memoranduma o razumijevanju.