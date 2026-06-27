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priroda nudi rješenje

Ove biljke držite na terasama i balkonima ako se želite riješiti komaraca

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N1 Info
|
27. lip. 2026. 15:33
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Komarci
Pixabay/Ilustracija

S dolaskom toplijih dana i ljetnih večeri stiže i dobro poznat problem koji mnogima kvari uživanje na otvorenom – komarci. Prije nego što posegnete za agresivnim sprejevima, priroda nudi estetski privlačnije, mirisnije i potpuno prirodno rješenje.

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Određene biljke svojim intenzivnim mirisima i eteričnim uljima djeluju kao prirodni repelenti. Ako ih strateški rasporedite po balkonu ili terasi, stvorit ćete nevidljivu barijeru koju će ovi dosadni kukci zaobilaziti u širokom luku, prenosi Klix.ba.

Lavanda

Osim što izgleda prekrasno i unosi dašak Mediterana u vaš dom, lavanda je zakleti neprijatelj komaraca. Dok je ljudima njezin miris opuštajući, komarcima je izrazito neugodan jer ometa njihovo osjetljivo osjetilo mirisa.

lavanda
Unsplash / Ilustracija

Citronela (limunska trava)

Ovo je vjerojatno najpoznatiji prirodni sastojak u svijećama protiv insekata. Zašto onda ne biste imali živu biljku? Limunska trava sadrži ulje citronele koje ima snažan, svjež miris citrusa i uspješno dezorijentira te odbija komarce. Odlično uspijeva u teglama na sunčanim mjestima.

Bosiljak
Ilustracija / Pexels

Bosiljak

Bosiljak nije samo nezaobilazan začin za ljetne salate i tjesteninu, nego i učinkovito sredstvo protiv insekata. Intenzivan miris njegova lišća odbija komarce i muhe. Najbolje ga je postaviti u blizini balkonskih vrata.

Paprena metvica

Metvica se širi nevjerojatnom brzinom, a njezin oštar miris mentola komarcima je nepodnošljiv. Osim što drži nametnike podalje, njezino eterično ulje može pomoći i pri rashlađivanju kože. Metvicu je najbolje uzgajati u zasebnoj tegli jer je vrlo invazivna i lako može potisnuti druge biljke.

ružmarin
Pexels

Ružmarin

Ova otporna višegodišnja biljka voli sunce i sušu, što je čini idealnom za balkone i terase. Njegov karakterističan drvenasti miris učinkovito odbija komarce.

Samo sjedenje pokraj biljke ponekad nije dovoljno jer one najviše mirisa ispuštaju kada se njihovo lišće protrlja ili pomakne. Zato s vremena na vrijeme nježno prijeđite rukom kroz grane lavande, ružmarina ili bosiljka kako bi otpustili eterična ulja u zrak.

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