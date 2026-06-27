priroda nudi rješenje
Ove biljke držite na terasama i balkonima ako se želite riješiti komaraca
S dolaskom toplijih dana i ljetnih večeri stiže i dobro poznat problem koji mnogima kvari uživanje na otvorenom – komarci. Prije nego što posegnete za agresivnim sprejevima, priroda nudi estetski privlačnije, mirisnije i potpuno prirodno rješenje.
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Lavanda
Osim što izgleda prekrasno i unosi dašak Mediterana u vaš dom, lavanda je zakleti neprijatelj komaraca. Dok je ljudima njezin miris opuštajući, komarcima je izrazito neugodan jer ometa njihovo osjetljivo osjetilo mirisa.
Citronela (limunska trava)
Ovo je vjerojatno najpoznatiji prirodni sastojak u svijećama protiv insekata. Zašto onda ne biste imali živu biljku? Limunska trava sadrži ulje citronele koje ima snažan, svjež miris citrusa i uspješno dezorijentira te odbija komarce. Odlično uspijeva u teglama na sunčanim mjestima.
Bosiljak
Bosiljak nije samo nezaobilazan začin za ljetne salate i tjesteninu, nego i učinkovito sredstvo protiv insekata. Intenzivan miris njegova lišća odbija komarce i muhe. Najbolje ga je postaviti u blizini balkonskih vrata.
Paprena metvica
Metvica se širi nevjerojatnom brzinom, a njezin oštar miris mentola komarcima je nepodnošljiv. Osim što drži nametnike podalje, njezino eterično ulje može pomoći i pri rashlađivanju kože. Metvicu je najbolje uzgajati u zasebnoj tegli jer je vrlo invazivna i lako može potisnuti druge biljke.
Ružmarin
Ova otporna višegodišnja biljka voli sunce i sušu, što je čini idealnom za balkone i terase. Njegov karakterističan drvenasti miris učinkovito odbija komarce.
Samo sjedenje pokraj biljke ponekad nije dovoljno jer one najviše mirisa ispuštaju kada se njihovo lišće protrlja ili pomakne. Zato s vremena na vrijeme nježno prijeđite rukom kroz grane lavande, ružmarina ili bosiljka kako bi otpustili eterična ulja u zrak.
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