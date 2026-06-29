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prognoza

Temperature će rasti do 39, vrućinu će prekinuti žestoka promjena

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Tea Blažević
|
29. lip. 2026. 07:08
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Ranojutarnje sunce i visoke temperature vec od ranih sati nagovjestavaju novi toplinski val koji je zahvatio Hrvatsku i velik dio Europe.
Igor Soban/PIXSELL

Pretežno je vedro diljem Hrvatske, već i vrlo toplo u mnogim mjestima. U nastavku ponedjeljka prevladavat će uglavnom sunčano, samo u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Dalmacije, u zaleđu Rijeke može biti kakvog prolaznog pljuska. Bit će vruće, i do 39 stupnjeva.

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Bit će vruće, i do 39 stupnjeva. 

Utorak će također donijeti nastavak toplinskog vala. No neće biti posve stabilno. Poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi u Lici najizglednije, zaleđu Dalmacije, na krajnjem jugu i lokalno u unutrašnjosti, izglednije prema istoku.

Srijeda donosi izraženu i naglu promjenu vremena, pri čemu je lokalno moguće nevrijeme. Zapuhat će vjetar sjevernog smjera, osvježit će.  

Nestabilno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom nastavit će se i u četvrtak. Lokalno može biti izraženijih pljuskova. 

Od petka stabilnije, sunčanije. 

Teme
nestabilno vrijeme nevrijeme pljuskovi i grmljavina promjena vremena toplinski val vremenska prognoza

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