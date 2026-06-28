prirodna zaštita
Riješite se puževa u vrtu uz pomoć jedne namirnice
Puževi se smatraju među najnepoželjnijim vrtnim štetnicima, a vrtlari ih se mogu brzo i učinkovito riješiti uz pomoć jednostavnog prirodnog sastojka.
Oglas
Osim što mogu uništiti sadnice gotovo preko noći, hrane se lišćem, cvjetovima, stabljikama, lukovicama, gomoljima i krumpirom, ostavljajući za sobom nepravilne rupe i prepoznatljiv srebrnkasti trag sluzi.
Iako su aktivni tijekom cijele godine, njihova je prisutnost najizraženija u proljetnim i ljetnim mjesecima, kada ima mnogo mladih i svježih biljaka kojima se mogu hraniti, piše klix.ba.
Ovi štetnici najčešće se skrivaju u zemlji ili na hladnim i tamnim mjestima kako bi izbjegli dehidraciju, a najaktivniji su nakon zalaska sunca, osobito tijekom toplog i vlažnog vremena.
Pitanje kako se prirodno i učinkovito boriti protiv puževa često je među najčešćim temama među vrtlarima. Prema anketi među čitateljima BBC Gardeners' Worlda o najboljim načinima suzbijanja puževa u vrtu, među najuspješnijim metodama našla se i upotreba češnjaka.
Češnjak kao prirodna zaštita
Mirisčešnjaka odbija puževe, zbog čega njegovo nanošenje na biljke predstavlja jednostavan i prirodan način zaštite vrta od ovih štetnika.
Kako bi zaštitili biljke od napada puževa, vrtlari mogu pripremiti domaći pripravak od češnjaka. Preporučuje se da dvije cijele glavice češnjaka usitne i prokuhaju u nekoliko litara vode. Nakon toga smjesu je potrebno procijediti i ostaviti da se ohladi.
Jedna žlica dobivenog pripravka zatim se razrjeđuje u četiri litre vode, a smjesa se jednom tjedno, u večernjim satima, nanosi na mlade biljke.
Češnjak se može nanositi i izravno na listove biljaka, pri čemu je važno da se tretman redovito ponavlja, osobito nakon kiše.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas