Kuća vam je kao pećnica? Uz ova tri jednostavna trika rashladit ćete je bez klime i ventilatora

Kako biste održali ugodniju temperaturu, tijekom dana držite spuštene rolete, zatvorene zavjese i škure kako biste spriječili da izravna sunčeva svjetlost zagrije unutrašnjost. Ako koristite zavjese, prednost dajte svjetlijim i tanjim materijalima jer debele i teške tkanine mogu zadržavati toplinu i učiniti prostor još toplijim.