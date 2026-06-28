Hrvat se šokirao cijenama u Grčkoj: "Kod nas sve ovo ne može koštati manje od 100 eura"

"Kod nas takav obrok ne može proći ispod 100 eura", naveo je čitatelj, uspoređujući grčke i hrvatske cijene u restoranima. Čitatelj tvrdi da se radi o uobičajenim cijenama u grčkim ugostiteljskim objektima, zbog čega smatra da je ta destinacija i dalje povoljnija opcija za ljetovanje u odnosu na Hrvatsku.