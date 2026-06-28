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Hrvat se šokirao cijenama u Grčkoj: "Kod nas sve ovo ne može koštati manje od 100 eura"
Kako je krenula turistička sezona, sve više građana uspoređuje cijene u popularnim ljetnim destinacijama s onima u Hrvatskoj.
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Prema njegovim navodima, boca vode od 1 litre stoji 1 euro, što je, kako kaže, osjetno manje nego u hrvatskim turističkim središtima. Posebno ga je iznenadila cijena večere za četiri osobe.
"Večera za 4 osobe 52 eura"
Na računu se nalaze tradicionalna grčka jela i pića. Naručeni su grčka salata (7,50 €), "yialantzi" punjene tikvice (6,00 €), suzuk (8,50 €), srdela na žaru (8,00 €), "koutsomires" riba (11,00 €), voda 1L (1,00 €) te dva piva od 0,5L (10,00 €). Ukupni iznos računa iznosio je 52,00 eura.
"Kod nas takav obrok ne može proći ispod 100 eura", naveo je čitatelj, uspoređujući grčke i hrvatske cijene u restoranima. Čitatelj tvrdi da se radi o uobičajenim cijenama u grčkim ugostiteljskim objektima, zbog čega smatra da je ta destinacija i dalje povoljnija opcija za ljetovanje u odnosu na Hrvatsku.
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