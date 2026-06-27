Znanstveni test: Što se događa s krvlju kad ste pod stresom?

"Svi smo barem jednom čuli rečenicu: 'To je samo u tvojoj glavi.' Kad se gomilaju poslovni rokovi, financijski problemi ili nas čeka javni nastup, tjeskobu često doživljavamo isključivo kao psihološki problem koji treba riješiti snagom volje. No ljudski organizam ne odvaja psihičko od fizičkog. Mozak nije izolirani organ, a stres ne ostaje 'zarobljen' u glavi. On pokreće niz biokemijskih promjena koje se šire krvotokom i imaju mjerljiv učinak na cijelo tijelo", istaknuo je Fall i dodao kako psihološki stres može doslovno promijeniti sastav krvi i povećati njezinu sklonost zgrušavanju.