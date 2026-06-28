Dosežemo maksimum toplinskog vala, ali već sutra neke dijelove zemlje čeka promjena

Danas i sutra približit će se alpskoj prepreci te će se manje količine nestabilnog zraka prelijevati preko ili zaobilaziti Alpe i prodirati nad Sredozemno more. Već sutra krajem dana u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu vrijeme će se promijeniti uz postupno naoblačenje visokom cirusnom naoblakom i promjenom smjera vjetra na jugozapadnjak i zapadnjak.