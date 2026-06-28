VREMENSKA PROGNOZA
Dosežemo maksimum toplinskog vala, ali već sutra neke dijelove zemlje čeka promjena
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.
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Nalazimo se pod utjecajem maksimuma toplinskog vala koji se sporo premješta prema sjeveroistoku. Nad zapadnu Europu prodire hladniji atlantski zrak i hladna fronta se trenutačno proteže od Norveške preko Danske na zapadnu obalu Francuske.
Danas i sutra približit će se alpskoj prepreci te će se manje količine nestabilnog zraka prelijevati preko ili zaobilaziti Alpe i prodirati nad Sredozemno more. Već sutra krajem dana u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu vrijeme će se promijeniti uz postupno naoblačenje visokom cirusnom naoblakom i promjenom smjera vjetra na jugozapadnjak i zapadnjak.
Promjenom smjera vjetra iz sredozemnog bazena i Jadrana nad naše krajeve će pristizati i vlažniji zrak te će meteorološki osjet ugode biti sparno vrijeme.
Danas do kraja dana sunčano toplo i vruće s maksimalnim temperaturama zraka u hladu u meteorološkom zaklonu na dva metra visine iznad tla od 35 do 39 stupnjeva, a mjestimice je moguća i temperatura od 40.
Na Jadranu će slaba fenska bura prestati te će zapuhati jak maestral pojačan na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana.
Sutra u ponedjeljak veći dio dana sunčano toplo i vruće, potkraj dana sa sjeverozapada porast naoblake, a u Gorskom kotaru, na Kvarneru te nad Istrom umjeren do jak razvoj naoblake te je velika vjerojatnost za grmljavinske pljuskove.
Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 17 do 22, na Jadranu zbog utjecaja fenske bure od 25 do 29. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu od 35 do 40.
Temperatura mora je od 24 do 27, ultraljubičasto zračenje Sunca je jako i vrlo jako.
Promjena vremena i prolaz hladne fronte očekuje se u noći utorak na srijedu te u sijedu tijekom dana. Manja količina nestabilnog zraka prijeći će Alpsku prepreku ili ju zaobići kroz Bečka vrata i u utorak poslijepodne i navečer uzrokovati promjenu vremena.
Prije prolaza fronte u utorak će južno strujanje donijeti vlažan zrak s Jadrana te će vrijeme biti sparno, a najviše dnevne temperature bit će još visoke od 35 do 39.
Navečer porast naoblake sa sjeverozapada pojačani udari vjetra uz grmljavinu i pljuskove, mjestimice u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti moguća je tuča. Prolaskom fronte uz nevere na sjevernom Jadranu zapuhat će iznenada punom snagom jaka do olujna bura stoga nautičari pratite prognozu da ne otplovite do najbliže obale zapadnog Jadrana, a to je Italija.
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