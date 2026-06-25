Njezin otrov može za nekoliko minuta zaustaviti disanje: Zašto je ova zmija toliko opasna?

Prije svega, kopneni tajpan vrlo je povučena životinja. Nastanjuje neka od najudaljenijih i najnepristupačnijih područja Australije i gotovo da uopće ne dolazi u kontakt s ljudima. Za razliku od mnogih zloglasnih otrovnica, odgovoran je za vrlo malen broj ugriza. Štoviše, njegov otrov nije evoluirao zbog ljudi. Iz perspektive ove zmije, čovjek je evolucijska slučajnost – velik, nepoznat sisavac koji jednostavno vrlo loše reagira na otrov razvijen za sasvim drugu svrhu.