Nakon ogromnih vrućina, stiže nevrijeme. U Francuskoj već počelo: "Ova epizoda još nije gotova"

U Francuskoj je zabilježeno tisuću dodatnih smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama, izvijestila je francuski zavod za javno zdravstvo Sante Publique. Većinom su nastradale starije osobe, objavio je zavod, uz upozorenje da će stopa smrtnosti vjerojatno porasti kako budu dostupne informacije o smrtnim slučajevima u ustanovama za njegu i domovima.