Evo kako znati da je došlo vrijeme za kupnju novog automobila: Na ovo prvo treba obratiti pozornost

INA FASSBENDER/AFP

Kako cijene novih automobila nastavljaju rasti, sve više vozača odlučuje zadržati postojeći automobil što je dulje moguće. Međutim, kada se pojavi skup kvar, mnogi se zapitaju isplati li se više platiti popravak ili kupiti drugo vozilo.

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Stručnjaci ističu da univerzalan odgovor ne postoji, ali savjetuju vozačima da prije donošenja odluke razmotre nekoliko važnih čimbenika.

Pravilo od 50 posto može biti dobar pokazatelj

Jedno od najčešće spominjanih pravila kaže da bi trebalo ozbiljno razmisliti o zamjeni automobila ako trošak popravka dosegne približno polovinu njegove tržišne vrijednosti.

Primjerice, ako automobil vrijedi oko 8.000 eura, a popravak stoji 4.000 eura, vrijeme je da pažljivo izračunate isplati li se takvo ulaganje, prenosi Nova.rs.

Ivan Drury iz tvrtke Edmunds smatra da je to korisna smjernica, ali upozorava da odluku ne treba donositi isključivo na temelju tog kriterija.

Automehaničar Alan Gelfand navodi da jedan veliki popravak ne mora značiti kraj automobila. Ako će nakon njega vozilo još godinama pouzdano služiti, ulaganje može biti opravdano. Ipak, skupi kvar dobar je trenutak da hladne glave procijenite koje je financijski najpametnije rješenje.

Najvažnije pitanje je vjerujete li i dalje svom automobilu

Stručnjaci smatraju da nije presudan samo iznos računa za servis, nego i to je li kvar izoliran slučaj ili dio niza problema.

Ako je, primjerice, potrebno zamijeniti mjenjač ili kompresor klima-uređaja, a automobil je inače pouzdan, možda nema razloga za prodaju.

Međutim, ako se skupi kvarovi nižu jedan za drugim i stalno ulažete novac u različite popravke, to može biti znak da je vrijeme za promjenu vozila.

Gelfand kaže da jedan ozbiljan zahvat ima smisla ako nakon njega automobil ponovno postane pouzdan. No kada se troškovi neprestano gomilaju, a vozač više nema povjerenja da će bez problema stići na odredište, zamjena postaje logična opcija.

Pexels / Ilustracija

Slično razmišlja i Drury, koji smatra da odnos s automobilom uvelike podsjeća na međuljudske odnose.

"Najvažnije je povjerenje. Ako više ne vjerujete svom automobilu, to je ozbiljan signal da razmislite o njegovoj zamjeni", objašnjava.

Dodaje i da sama kilometraža nije pouzdan pokazatelj. Neki vozači izgube povjerenje u automobil već nakon 70.000 kilometara, dok drugi bez problema voze vozila koja su prešla više od 350.000 kilometara.

Usporedite ukupne troškove, a ne samo mjesečnu ratu

Kada odlučite razmotriti kupnju drugog automobila, sljedeći je korak detaljna usporedba ukupnih troškova.

Financijski savjetnik Jeff Judd upozorava da vozači često griješe kada uspoređuju samo mjesečne rate za novi automobil s trenutačnim izdacima.

Umjesto toga, potrebno je izračunati sve troškove vlasništva, uključujući servisiranje, buduće popravke, registraciju, osiguranje i eventualni kredit.

Kod automobila koji je već otplaćen računica je jednostavnija. Preporučuje se zbrojiti sve troškove održavanja iz prethodne godine, procijeniti očekivane izdatke u nadolazećem razdoblju i usporediti ih s mjesečnim troškovima kupnje drugog vozila.

Kako ističe Jud, potpuno otplaćen automobil ima samo jedan zadatak – vlasnika mora stajati manje od njegove zamjene. Onoga trenutka kada to više nije slučaj, vrijeme je da razmislite o kupnji drugog automobila.

Naravno, nijedna procjena ne može biti potpuno precizna jer nitko ne može sa sigurnošću predvidjeti koji će se kvarovi pojaviti u budućnosti. Zato stručnjaci savjetuju da odluku donesete na temelju realne procjene stanja vozila, očekivanih troškova i vlastitih potreba, a ne isključivo na temelju emocija.