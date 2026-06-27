podzemna kuća
Šesteročlana obitelj odlučila živjeti u bunkeru vrijednom 300.000 dolara: Ima 557 četvornih metara i zidove debele 60 centimetara
Dok većina ljudi bunkere povezuje s ratovima i katastrofama, jedna američka obitelj odlučila je upravo u takvom prostoru započeti potpuno novo životno poglavlje.
Ruben Romero, njegova supruga i četvero djece od 2020. godine žive u nekadašnjem vojnom objektu iz razdoblja Hladnog rata, koji su kupili za 300.000 dolara i postupno pretvorili u obiteljski dom.
Njihova podzemna kuća prostire se na čak 557 četvornih metara, a zidovi od armiranog betona projektirani su da izdrže čak i nuklearnu eksploziju, piše nova.rs.
Bunker umjesto klasične kuće
Na prvi pogled djeluje neobično da netko dobrovoljno odabere život pod zemljom, no za obitelj Romero ta je odluka bila sasvim logična. Ruben radi na daljinu u području digitalnog marketinga i izrade internetskih stranica pa mu je jedini uvjet za posao stabilna internetska veza.
To im je omogućilo da umjesto tradicionalne kuće odaberu nekretninu koja nudi mnogo prostora, visoku razinu sigurnosti i jedinstveno životno iskustvo. Kako prenosi Newsweek, upravo su pristupačna cijena i nesvakidašnje okruženje bili presudni da se odluče na taj korak.
Tajni objekt iz vremena Hladnog rata
Bunker u kojem danas žive nekada je imao potpuno drukčiju namjenu. Riječ je o jednom od stotinjak komunikacijskih objekata koje su tijekom šezdesetih godina prošlog stoljeća zajednički izgradili američka vlada i tvrtka AT&T.
Njihova je zadaća bila očuvati komunikacijske veze čak i u slučaju nuklearnog rata, kada bi infrastruktura na površini bila uništena.
Nakon završetka Hladnog rata ti su objekti izgubili svoju funkciju pa su mnogi ostali napušteni. Jedan od njih pronašao je upravo Ruben Romero. Bunker nije bio obnovljen, ali je bio na prodaju pa ga je, kako navodi Business Insider, uspio kupiti za 300.000 dolara, što je za objekt ove veličine bila vrlo povoljna cijena.
Zidovi debeli 60 centimetara i vrata teška više od tone
Građevina je projektirana za najekstremnije scenarije. Zidovi od armiranog betona debeli su oko 60 centimetara, dok su čelične armature gotovo debele poput ljudske ruke.
Ulaz u bunker štite oklopna vrata teška oko 1.360 kilograma, dok stražnja vrata teže oko 900 kilograma. Osim toga, postoji i poseban izlaz za hitne slučajeve koji vodi na površinu.
Nekada su ove konstrukcije štitile komunikacijsku opremu od posljedica nuklearne eksplozije, a danas čuvaju dnevni boravak, kuhinju i spavaće sobe jedne šesteročlane obitelji.
Od improviziranog ručka do doma
Prvi obrok u novom domu bio je vrlo skroman. Kako je Ruben objavio na Instagramu, obitelj je useljenje proslavila jedući humus i pita kruh za improviziranim kartonskim stolom.
Danas na Instagramu, TikToku i YouTubeu redovito objavljuju kako izgleda svakodnevni život u bunkeru, prikazuju obnovu prostora, obiteljske trenutke i izazove odgoja četvero djece pod zemljom.
Prije dolaska u bunker živjeli su u saveznoj državi Georgiji, no mogućnost rada na daljinu omogućila im je da bez poteškoća promijene mjesto stanovanja i započnu potpuno drukčiji način života na američkom Srednjem zapadu.
Najveći problem nije nedostatak svjetlosti
Iako mnogi pretpostavljaju da je najveći izazov života pod zemljom manjak prirodnog svjetla ili osjećaj skučenosti, obitelj ističe da je mnogo važnije pitanje kvalitete zraka.
U zatvorenim podzemnim prostorima mogu se nakupljati radon, metan i ugljikov dioksid, dok razina kisika može pasti. Zbog toga su najveći dio obnove usmjerili upravo na poboljšanje ventilacije i sustava za cirkulaciju zraka.
Radovi još traju, a cilj je da unutrašnjost bude potpuno sigurna i zdrava za život cijele obitelji.
Sve više ljudi bira ovakav način života
Obitelj Romero nije usamljena. Posljednjih godina raste interes za prenamjenu bunkera, silosa i napuštenih vojnih objekata u stambene prostore.
Objekti građeni tijekom Hladnog rata projektirani su da traju desetljećima, pa čak i stoljećima, zbog čega mnogi u njima vide idealnu osnovu za nesvakidašnje domove. Na taj način stare vojne građevine dobivaju novu namjenu umjesto da propadaju.
Za neke je to prilika da kupe veliku nekretninu po pristupačnoj cijeni, dok drugi u ovakvim objektima vide osjećaj sigurnosti koji klasične kuće teško mogu pružiti.
Dom obitelji Romero zato nije samo neobična adresa, već i primjer kako građevina nastala u vrijeme globalnih napetosti može postati mjesto za svakodnevni obiteljski život i priču kakvu rijetko tko ima priliku ispričati.
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