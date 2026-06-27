Šesteročlana obitelj odlučila živjeti u bunkeru vrijednom 300.000 dolara: Ima 557 četvornih metara i zidove debele 60 centimetara

Nakon završetka Hladnog rata ti su objekti izgubili svoju funkciju pa su mnogi ostali napušteni. Jedan od njih pronašao je upravo Ruben Romero. Bunker nije bio obnovljen, ali je bio na prodaju pa ga je, kako navodi Business Insider, uspio kupiti za 300.000 dolara, što je za objekt ove veličine bila vrlo povoljna cijena.