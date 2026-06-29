Koji su gradovi-prijatelji naših najvećih gradova? Prednjače jedan europski velegrad i gradić u BiH

Hrvatski gradovi najviše gradova-prijatelja imaju u Italiji, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Njemačkoj i Slovačkoj. Prednjači Budimpešta s kojom je je povelje o prijateljstvu potpisalo najmanje sedam hrvatskih gradova. No pritom treba razlikovati prijateljstvo s Budimpeštom kao administrativnom cjelinom koje je, primjerice, sklopio Zagreb 1994. godine od prijateljstava s pojedinim budimpeštanskim okruzima. Pa je, recimo, Osijek prjatelj s XIII. okrugom mađarske metropole, Rijeka s XXI. okrugom Csepel, a Zadar s VI. okrugom Terézváros. Povelje o prijateljstvu s budimpeštanskim okruzima potpisali su i Karlovac, Vinkovci i Nin.