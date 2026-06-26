Koliko često ustajete noću kako biste otišli na WC? Evo što se smatra normalnim

Stanje u kojem zbog potrebe za mokrenjem ustajete dva ili više puta tijekom noći naziva se nikturija. Ako se to događa samo povremeno (primjerice nakon što ste navečer popili više tekućine), nema razloga za zabrinutost. Međutim, ako svake noći ustajete dva, tri ili više puta, vaš organizam možda vam pokušava nešto poručiti, piše klix.ba.