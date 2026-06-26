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Koliko često ustajete noću kako biste otišli na WC? Evo što se smatra normalnim
Buđenje zbog potrebe za mokrenjem česta je pojava, no granica između „potpuno prirodnog” i onoga što zahtijeva posjet liječniku ponekad može biti tanka.
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U medicini se buđenje jednom tijekom noći radi odlaska na WC smatra potpuno normalnim i čestim, osobito kako starimo.
Stanje u kojem zbog potrebe za mokrenjem ustajete dva ili više puta tijekom noći naziva se nikturija. Ako se to događa samo povremeno (primjerice nakon što ste navečer popili više tekućine), nema razloga za zabrinutost. Međutim, ako svake noći ustajete dva, tri ili više puta, vaš organizam možda vam pokušava nešto poručiti, piše klix.ba.
Najčešći razlozi za noćno ustajanje
Nisu svi razlozi za noćni odlazak na WC znak zdravstvenog problema. Često je riječ o jednostavnim životnim navikama:
- Previše tekućine prije spavanja najčešći je krivac. Ako pijete vodu, čaj ili sokove sat vremena prije odlaska na počinak, mokraćni mjehur brzo će se napuniti.
- Kofein i alkohol: Konzumacija kave, crnog čaja ili alkohola u večernjim satima djeluje kao diuretik – ta pića potiču tijelo na pojačano stvaranje urina.
- Starenje: Kako starimo, naše tijelo prirodno proizvodi manje antidiuretskog hormona (koji tijekom noći usporava rad bubrega). Također, kapacitet mokraćnog mjehura s godinama se smanjuje.
- Trudnoća: Pritisak maternice na mokraćni mjehur, kao i hormonalne promjene, dovode do češće potrebe za mokrenjem.
Ponekad vas zapravo ne budi mokraćni mjehur. Ako patite od nesanice ili apneje (kratkotrajnog prekida disanja tijekom sna), probudite se iz tog razloga, a tek kada ste budni shvatite da biste mogli „usput” otići i na WC.
Kada postaje razlog za zabrinutost
Ako je buđenje učestalo i počne ozbiljno narušavati kvalitetu sna, zbog čega se ujutro osjećate iscrpljeno i umorno, vrijeme je da obratite pozornost. Učestalo noćno mokrenje može biti simptom određenih zdravstvenih stanja:
- Infekcije mokraćnog sustava: često su praćene osjećajem peckanja ili hitne potrebe za mokrenjem.
- Problemi s prostatom: kod muškaraca povećana prostata pritišće mokraćnu cijev i onemogućuje potpuno pražnjenje mokraćnog mjehura.
- Dijabetes: visoka razina šećera u krvi tjera organizam da višak glukoze izlučuje mokraćom.
- Problemi sa srcem ili bubrezima: ako primijetite oticanje nogu, nakupljena tekućina tijekom ležanja vraća se u krvotok, a bubrezi je tijekom noći pretvaraju u urin.
Prije nego što dogovorite pregled kod liječnika, pokušajte uvesti nekoliko jednostavnih promjena u svoju rutinu. Za početak, smanjite unos svih tekućina najmanje dva sata prije spavanja.
Izbjegavajte kofein i alkohol u večernjim satima, a umjesto njih popijte čašu obične vode tijekom kasnog poslijepodneva.
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