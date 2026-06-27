Hrvati pobjedom nad Ganom izbacili jednu reprezentaciju s Mundijala, izbornik odmah podnio ostavku

Bio je na čelu sedam godina, a u otvorenom pismu navijačima, Clarke je rekao: "Najemotivniji dio ovog oproštaja je za moje igrače, bez kojih ne bismo imali nijednu od uspomena koje smo skupili od 2019. do sada. Zaslužuju sve pohvale i divljenje koje primaju i bila mi je zaista čast biti nazvan njihovim glavnim trenerom. Hvala vam što ste me pozvali i želim sreću mom nasljedniku."