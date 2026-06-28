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u bolnici su

Proslava nakon utakmice Svjetskog prvenstva završila tragično: Najmanje četiri osobe upucane

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N1 Info
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28. lip. 2026. 10:45
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američka policija, SAD, amerika, policija, pucnjava, policijska traka
Samantha Laurey / AFP

Policija savezne američke države Massachusetts priopćila je da su najmanje četiri osobe ranjene u pucnjavi dok se u petak navečer nekoliko stotina ljudi okupilo nakon utakmice Svjetskog prvenstva.

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Iz Policijske uprave Brocktona naveli su da su "nešto prije ponoći u petak zaprimili više dojava o pucnjavi", piše ABC News.

"Policajci su izašli na križanje Main Streeta i Park Streeta te pronašli najmanje četiri osobe s prostrijelnim ranama", priopćila je policija. Sve četiri osobe prevezene su u bolnicu, a njihovo stanje zasad nije poznato.

Nije bilo izvješća o uhićenjima.

Norveška i Francuska igrale su u petak na stadionu Gillette u Foxboroughu u Massachusettsu.

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massachusetts pucnjava

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