u bolnici su
Proslava nakon utakmice Svjetskog prvenstva završila tragično: Najmanje četiri osobe upucane
Policija savezne američke države Massachusetts priopćila je da su najmanje četiri osobe ranjene u pucnjavi dok se u petak navečer nekoliko stotina ljudi okupilo nakon utakmice Svjetskog prvenstva.
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"Policajci su izašli na križanje Main Streeta i Park Streeta te pronašli najmanje četiri osobe s prostrijelnim ranama", priopćila je policija. Sve četiri osobe prevezene su u bolnicu, a njihovo stanje zasad nije poznato.
Nije bilo izvješća o uhićenjima.
Norveška i Francuska igrale su u petak na stadionu Gillette u Foxboroughu u Massachusettsu.
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