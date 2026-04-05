Fra Tomašević iz Betlehema za N1: Unatoč križu koji nosimo, dolazi proslava. To je Uskrs!

"To je u smislu vjere u svakodnevici, čak i kada je teško posvjedočiti. Važna je vjera u našim obiteljima, školi, na poslu, gdje god se čovjek nalazi. Možda se i nekada sramimo što smo kršćani, krijemo to, a ne bi trebali. Naša finalna destinacija je Uskrs, kratki život je u Božjim očima možda jedan dan, a nama sto godina, ali što je to naspram vječnog života. Toga moramo biti svjesni cijeloga života, cijelu vječnost ćemo gledati tih stotinjak godina, koliko god živimo na ovom svijetu, važno je zbog vječnosti pripremiti se dobro, posebno uskrsnim blagdanima i važno je da čovjek ima ispovijed i da živi kao da nema sutra. Vjerujemo da dolazi sutra, ali uz Božju providnost. To sutra je važno staviti u Božje ruke bez straha i uvijek gledati prema nebu, ali s dvije noge na zemlji."