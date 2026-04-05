najveći kršćanski blagdan
Fra Tomašević iz Betlehema za N1: Unatoč križu koji nosimo, dolazi proslava. To je Uskrs!
Ravnatelj Franjevačkog dječjeg doma i župni vikar u Betlehemu, hrvatski svećenik fra Sandro Tomašević uputio je našim čitateljima uskrsnu poruku.
Sandro Tomašević rekao je kako je smisao Uskrsa promjena cijele logike vjere:
"Bez Isusa i Uskrsa ne bi bilo smisla. Nema Uskrsa bez Velikog petka, što bi i nama kao vjernicima trebao biti znak da unatoč patnjama i križu koji nosimo dolazi proslava, to je Uskrs. Dolazi Gospodin, utjelovljuje se i preko svog Uskrsnuća nam želi dati novi život. Uskrsnućem mijenja logiku cijelog odredišta našega života."
Opisao je i kako su se vjernici u Svetoj zemlji pripremili za najveći kršćanski blagdan:
"Slavlja u zemlji, posebno u Betlehemu idu normalno. Imali smo puno obveza u Velikom tjednu."
"Sol zemlje i svijetlo svijeta"
Tomašević je otkrio kako je veliki broj vjernika došao na obrede povodom Velikog petka, Velike subote i Uskrsa:
"Ljudi su došli s nadom i to je ona poruka kršćana u Svetoj zemlji - kroz dvije tisuće godina uvijek biti sol zemlje i svijetlo svijeta."
Poslao je i poruku vjernicima povodom obilježavanja Uskrsa i ponovio da smo kao kršćani dužni biti sol zemlje i svijetlo svijeta - navjestitelji Uskrsa:
"Kao što je rekao sveti Franjo - možda ćemo mi biti jedino Evanđelje koje će netko pročitati. Našim životom treba odsjajivati Uskrs, opraštanjem i ljubavlju. Ono što je Gospodin, kada je uskrsnuo, zapovjedio svojim učenicima - idite i propovijedajte svom svijetu Evanđelje, kao što je sveti Franjo rekao, prvo djelima, a onda možemo upotrebljavati riječi."
"Sutra je važno staviti u Božje ruke bez straha"
"To je u smislu vjere u svakodnevici, čak i kada je teško posvjedočiti. Važna je vjera u našim obiteljima, školi, na poslu, gdje god se čovjek nalazi. Možda se i nekada sramimo što smo kršćani, krijemo to, a ne bi trebali. Naša finalna destinacija je Uskrs, kratki život je u Božjim očima možda jedan dan, a nama sto godina, ali što je to naspram vječnog života. Toga moramo biti svjesni cijeloga života, cijelu vječnost ćemo gledati tih stotinjak godina, koliko god živimo na ovom svijetu, važno je zbog vječnosti pripremiti se dobro, posebno uskrsnim blagdanima i važno je da čovjek ima ispovijed i da živi kao da nema sutra. Vjerujemo da dolazi sutra, ali uz Božju providnost. To sutra je važno staviti u Božje ruke bez straha i uvijek gledati prema nebu, ali s dvije noge na zemlji."
