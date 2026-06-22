Dan antifašističke borbe
Franjo Habulin: Antifašizam nije kontroverzan, to je naša povijest koju treba slaviti
Hrvatska u ponedjeljak obilježava Dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Predsjednik SABA-e Franjo Habulin govorio je o tome u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića
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"Želim vjerovati da ljudi stvarno slave današnji dan. Vjerojatno jedan dio ozbiljno građana slavi, a drugi dio ga koristi kao državni praznik", kaže Habulin.
Negira da je današnji dan kontroverzna.
"Smatram da tu nema ničeg kontroverznog. To se dogodilo, to je naša povijest, to je ono što bismo trebali uvažavati, cijeniti i slavljem obilježiti. Hrvatsko je društvo podijeljeno povijesnim revizionizmom koji napada antifašizam. U tome je naš problem", govori Habulin.
Problem, nastavlja, dolazi iz desnog političkog spektra.
"Ekstremno desne stranke imaju takve ideje da bi trebalo prebrisati taj dio povijesti i da bi trebalo odustati od toga da je Hrvatska pobijedila u Drugom svjetskom ratu i da je bila na strani antifašističke koalicije. To njima nije prihvatljivo, a morali bi to uvažiti, to je povijest, to je istina", rekao je Habulin.
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