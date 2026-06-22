Franjo Habulin: Antifašizam nije kontroverzan, to je naša povijest koju treba slaviti

"Ekstremno desne stranke imaju takve ideje da bi trebalo prebrisati taj dio povijesti i da bi trebalo odustati od toga da je Hrvatska pobijedila u Drugom svjetskom ratu i da je bila na strani antifašističke koalicije. To njima nije prihvatljivo, a morali bi to uvažiti, to je povijest, to je istina", rekao je Habulin.