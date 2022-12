Podijeli :

Izvor: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski vratar Dominik Livaković prometnuo se u heroja Hrvatske u pobjedi protiv Japana nakon što je obranio tri penala i tako osigurao četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru. O njegovim prvim nogometnim koracima naša Iva Puljić Šego razgovarala je s njegovim prvim trenerom Josipom Miočićem.

“Imao je šest i pol godina kad je počeo trenirati i trenirao sam ga šest godina. Rano je reći da je sa 6 godina bio talent, ali bio je specifičan, bio je brz. Ukrali smo ga iz košarke. Da, bio je talent”, rekao je Miočić.

“Bio bi i dobar košarkaš. Sam je odabrao biti vratar, bio je okej kao dječak, kao osoba i kao sportaš. Bio je talent od početka”, dodao je.

Nije samo Livaković vratarska senzacija iz Zadra, tu je i Danijel Subašić, bivši reprezentativni golman koji je briljirao na SP-u u Rusiji 2018.

“Zadar je uvijek imao dobru vratarsku školu. Zadar ima specifičnu glavu, talent i volju”, navodi Miočić.

“Svi veliki vratari su specifični, oni su svijet za sebe. Vratar igra protiv 11 protivničkih igrača, ali i protiv 10 svojih i mora imati čvrstu glavu i biti stabilan”, dodaje.

Miočić se osvrnuo na utakmicu protiv Japana. “Vidjelo se i na kapetanu koliko je to teško bilo, ali znali smo da će biti teško.”

Komentirao je i kakva bi nogometna budućnost mogla čekati Livakovića. “Liga pet će biti tu, on je to zaslužio i prije. Dominik je stabilan vratar i to se vidjelo i u Dinamu. Da je Luka (Modrić, op.a.) uz njega, pa naravno, on se natkrilio nad cijelom reprezentacijom.”