Glavašević o sramotnom ispadu HDZ-ovke: Šokiralo me od koga je to došlo

Bojan Glavašević, nezavisni saborski zastupnik u Zeleno-lijevom bloku gostovao je u Novom danu i komentirao burni jučerašnji dan u Saboru, gdje je izglasano povjerenje dvojici novih ministara.

Premijer Andrej Plenković jučer je u svakom pitanju zastupnike podsjećao da nisu glasali za podršku sudjelovanja Hrvatske u vojnoj misiji Europske unije u Ukrajini, a Bojan Glavašević rekao je da to nije nimalo sadržajno.

“To je njegov PR pokušaj da amortizira vlastite pogreške. U Saboru je bilo više od 130 zastupnika koji su podržavali Hrvatske u misiji EUMAM. Bila su dva prijedloga na stolu, jedan HDZ-ov, drugi Zeleno-lijevog bloka. Imali su male razlike, jedna je bila vezana za obuku, a druga za proceduru. Za jedan nismo glasali mi, zato što smo smatrali da je neustavan, za drugi nisu glasali HDZ-ovci iz kojeg god razloga, ali Plenković je jedini premijer koji u Saboru ima većinu, a nije uspio skupiti dvotrećinsku većinu”, rekao je Glavašević.

Smatra da je potpuno promašeno prozivati saborske zastupnike koji su glasali protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. “Sva istraživanja su pokazivala da građani, za razliku od njega, imaju ambivalentniji stav na koji način Hrvatska treba sudjelovati u toj misiji. To je pitanje njegove podjele koga želi nazvati putinofilom. Također je jasno, ako ti pobjegne ruska jahta koja je bila zaplijenjena, a nitko ne zna kako se to dogodilo, mislim da je to ipak veća sramota od toga da se nismo mogli dogovoriti oko formata sudjelovanja u misiji koju velika većina saborskih zastupnika podupire”, rekao je Glavašević.

Što se tiče nestanka jahte, Glavašević je rekao da ga je iznenadila vijest “da je ta jahta uspjela misteriozno isploviti, a bila je zaplijenjena i sad ne znamo gdje je”. Dodao je da se radi o ogromnom propustu te da se treba utvrditi čiji je taj propust.

Govoreći o kaotičnoj saborskoj raspravi u kojoj se ne biraju riječi ni s jedne ni s druge strane, Glavašević je rekao da jako ovisi tko tu gubi, a tko dobiva. “Meni se čini da u takvim situacijama premijer ne dobiva. On reagira nekad na jedan, nekad na drugi način, a ponekad reagira i konstruktivno. Možemo vidjeti da na pitanju o ruskoj jahti taj njegov odgovor oscilira, nije bilo njegove poznate oholosti i to znači da se radi o pitanju gdje se on osjeća nesigurno i vidi problem”, rekao je Glavašević.

Komentirao je i sukob HDZ-ove Majde Burić, koja je Katarini Peović poručila da ima rusoljubno i srboljubno srce.

“Sramotno je u 2023. godini da imamo u Hrvatskom saboru retoriku kakvu smo možda imali prilike slušati devedesetih. To je diskriminatorno, sramotno i to jest govor mržnje. Šokiralo me da je takva izjava došla od Majde Burić. Ja bih takvu retoriku očekivao od drugih zastupnika, a ne od Majde Burić. Žao mi je što se nije ispričala Katarini Peović. Premijer je odmah prepoznao da je to skandalozna izjava i njegova je reakcija ispravna. Majda bi se trebala ispričati Katarini, a svi mi u Saboru bismo mogli potpisati jednoglasnu osudu takve retorike”, rekao je Glavašević.

Na pitanje što misli o prijevremenim parlamentarnim izborima, Glavašević je rekao: “Ili će ih biti ili ih neće biti.”

“Zvuči glupo rečeno, ali to možda u ovome trenutku… Ja mislim da Plenković želi istjerati ovaj mandat do kraja. Bilo je puno priče o prijevremenim izborima, ali ne znam zašto bi ih raspisivao u vrijeme krize i u vrijeme kad građani ne smatraju da zemlja ide u dobrom smjeru”, rekao je Glavašević.

Smatra neobjašnjivom činjenicu da je Vlada zakazala u obnovi nakon potresa. “Možda je obnašnjiva nesposobnošću i korupcijom. Primjerice, HDZ je vodio poslijeratnu obnovu u Vukovaru, imaju ljude u svojim redovima koji u vrlo usporedivim situacijama imaju iskustvo, znaju neke naučene lekcije tamo. Zašto nitko od njih nije konzultiran? Možda zbog generacijske čistke ti ljudi nisu kontaktirani i možda danas ljudi u HDZ-u ne znaju da postoje ljudi koji su radili takvo nešto. To je jedan od razloga da HDZ mora podnijeti odgovornost i mislim da će se barem u šestoj jedinici to i dogoditi”, rekao je Glavašević.

