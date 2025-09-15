U mjestu Buk, nedaleko od Pleternice u Požeško-slavonskoj županiji nešto iza 15 sati izbio je požar na proizvodnim halama poduzeća Windor, potvrdila je policija. Lokaliziran je nekoliko sati poslije.
Zbog veličine požara i rizika od ugoze obiteljskih kuća, na teren su pristigli brojni vatrogasci koji su uspjeli lokalizirati požar.
Ozlijeđenih u požaru nema. Vatrogasne ekipe još su na terenu.
Materijalna šteta je velika, a izgorio je veliki dio materijala i strojeva koji se koriste za proizvodnju.
Uzrok požara bit će poznat nakon što se u potpunosti ugasi. Sudeći prema prizorima na terenu, šteta je jako velika.
Na požarište su odmah došle pleternička gradonačelnica Marija Šarić i požeško-slavonska županica Antonija Jozić koja je istaknula kako vjeruje u znanje i sposobnost vatrogasaca te da se vatra neće proširiti na okolne objekte, odnosno obiteljske kuće.
Inače, riječ je o tvrtki koja proizvodi stolariju - ulazna vrata, prozore i klizne stijene i poznata je u tom dijelu Slavonije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
