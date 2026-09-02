Gospićki otpad će prekriti tvrtka koja je ilegalno zakopala tisuće tona otpada

- Inspektorica je utvrdila da je u Centru za gospodarenje otpadom Spodnji Stari Grad nezakonito zakopan komunalni otpad. Društvu Kostak d.d., kao upravitelju centra i uzročniku opterećenja okoliša, 25. ožujka 2025. izdano je upravno rješenje kojim mu je naloženo da do 24. lipnja 2025. osigura obradu cjelokupnog nezakonito zakopanog otpada. Inspektorat je kontinuirano pratio provedbu mjera i nadzirao uklanjanje te odgovarajuću obradu iskopanog otpada, a na terenu je također provjeravao je li rješenje izvršeno. Inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da je obveznik osigurao obradu procijenjenih 2.900 m³ miješanog komunalnog otpada ključnog broja 20 03 01, odnosno da je obradu proveo sam u svojem centru za gospodarenje otpadom na lokaciji Spodnji Stari Grad - navodi se u priopćenju u kojem se konstatira i da je policija prihvatila njihovu kaznenu prijavu i pokrenula istragu.