odabrana prema Zakonu o nabavi
Sporna firma koja će sanirat otpad: "Već sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata"
Za sanaciju otpada na lokaciji u Gospiću odabrani su izvođači za dva ključna posla - zbrinjavanje 650 tona otpada iz Big Bag vreća te prekrivanje gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada vodonepropusnom folijom. Na odluke sada teče žalbeni rok od deset dana.
Luka Balen, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost govorio je u središnjem Dnevniku HTV-a o sanaciji otpada u Gospiću, odnosno o rokovima i daljnjim koracima.
"Fond je proveo dva postupka nabave. Jedan se odnosi na Big Bag vreće koje se nalaze ispred silosa i dijelom u silosu. Riječ je o 650 tona, odnosno oko 300 vreća, i za taj je posao odabran ponuditelj. Drugi postupak odnosi se na prekrivanje gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada zaštitnom vodonepropusnom folijom. I za taj je posao odabran ponuđač", rekao je Balen.
Odabrani izvođač obećao je da će neopasni otpad iz vreća biti uklonjen s lokacije i zbrinut u njegovu postrojenju, gdje je predviđena i njegova oporaba.
"Ponuđač je ponudio da će neopasni otpad odvesti s lokacije, zbrinuti ga u svom postrojenju i reciklirati, u skladu sa zakonom i propisima. Rok za cijeli postupak zbrinjavanja i oporabe je šest mjeseci. No nama je važno da se, nakon ugovaranja posla i izrade plana izvođenja radova, otpad što prije ukloni s lokacije", ustvrdio je Balen.
"Tvrtka Kostak odabrana prema Zakonu o nabavi"
Jedan od odabranih izvođača, tvrtka Kostak, našla se pod povećalom zbog navoda vezanih uz poslovanje njezine slovenske matične grupacije. Balen kaže da je u postupku nabave presudilo ispunjavanje zakonskih i tehničkih uvjeta.
"Svi postupci provode se prema Zakonu o javnoj nabavi. Provodi ih stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava ispunjavaju li ponuditelji sve zakonske i tehničke uvjete. Predložena je odluka o odabiru. Ono što mogu reći jest da je Fondu važno da se posao provede s ugovorenim partnerima, zakonito i učinkovito. Imamo svoje modele, ugovore i potrebna jamstva, a u slučaju eventualnih problema možemo posegnuti i za raskidom ugovora, rekao je.
O navodima o poslovanju grupacije Balen nije želio prejudicirati, dok traje žalbeni rok. Kao argument navodi i sudjelovanje iste grupacije u velikom projektu izgradnje centra za gospodarenje otpadom Piškornica.
"Žalbeni rok je u tijeku, oni su dali svoje priopćenje. Dotična firma, odnosno grupacija, sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata, to je izgradnja na sjeveru centra za gospodarenje otpadom Piškornica, gdje su četiri županije, gdje su različite političke opcije. Nismo čuli da postoje problemi, kazao je.
Objasnio je da je prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog otpada samo privremena mjera, čiji je cilj spriječiti prodor oborinskih voda dok se ne provede trajna sanacija.
"Prekriva se vodonepropusnim materijalom, a takvo je rješenje predložila struka. Nama je bitno da se otpad što prije iskopa i odveze s lokacije, nakon čega će se provesti trajna sanacija. Dakle, riječ je o privremenom prekrivanju kojim se sprječava eventualno procjeđivanje oborinskih voda", ponovio je.
U planu je da se sigurnost lokacije prati kroz redoviti monitoring, a u nadzor će biti uključene nadležne institucije.
"Sve institucije koje su uključene mjere kvalitetu vode. Tu su Zavod za javno zdravstvo, Hrvatski institut za vode i Hrvatske vode. Županiji sufinanciramo i mjerenje kvalitete zraka, a svi parametri su, kako je danas rečeno, unutar propisanih vrijednosti", rekao je.
"Pozivam sve da vjeruju struci i institucijama"
Što se tiče zakopanog otpada, Balen je naglasio kako je prioritet Fonda njegova što brža i trajna sanacija. Ponovio je da se pritom nastavlja pratiti stanje okoliša i kvaliteta vode.
"Fond je zadužen za trajnu, dugotrajnu sanaciju. Danas nam je na sastanku u Gospiću rečeno da cijela Vlada i sve institucije stoje iza toga da se problem riješi, da se otpad što prije odveze te da se trajno i dugoročno, kvalitetno i stručno sanira. Pozivam da se vjeruje struci i institucijama", naveo je.
"Zavod za javno zdravstvo i druge nadležne institucije jasno su rekle da je voda za piće zdravstveno ispravna i da su svi parametri unutar propisanih vrijednosti. Stanje će se i dalje pratiti kroz monitoring, a rezultati će se redovito objavljivati", nastavio je.
Kako će se sanirati skoro 33 tisuće tona otpada?
Najavio je da bi prijedlog načina sanacije gotovo 33 tisuće tona otpada trebao biti poznat do kraja rujna.
"Proveli smo detaljno istraživanje tržišta i nakon toga usmene konzultacije s više subjekata. Sada je faza u kojoj svim zainteresiranim subjektima omogućujemo da uzmu uzorke kako bi mogli dati kvalitetne ponude. Kao što je danas rečeno, do kraja rujna izaći ćemo s prijedlogom načina sanacije", kazao je.
"Cilj je što prije taj otpad odvesti iz Gospića, a potom ga zbrinuti prema njegovim svojstvima - opasni dio u odgovarajućem postrojenju, odnosno spalionici ili odlagalištu opasnog otpada, a neopasni na odgovarajućem odlagalištu", dodao je.
Zbrinjavanje rasutog otpada
U tijeku je i natječaj za zbrinjavanje oko 4500 tona rasutog otpada. "To je treći postupak. Fond paralelno provodi šest sanacija. Za ovaj postupak dobili smo dvije ponude, od kojih je jedna ispod, a druga iznad procijenjene vrijednosti. Neovisno stručno povjerenstvo sada ih provjerava i uskoro ćemo izaći s odlukom", potvrdio je Balen.
Nije želio nagađati hoće li posao dobiti jedan od ponuđača ili će se natječaj morati ponoviti. "Stručno povjerenstvo radi svoj posao i to sada ne možemo komentirati. Uvijek imamo spremna i druga rješenja, ali cilj nam je da se taj otpad što prije odveze s lokacije", zaključio je.
A u subotu 5. rujna budite uz nas. N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".
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