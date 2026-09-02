Sporna firma koja će sanirat otpad: "Već sudjeluje u jednom od najvećih infrastrukturnih projekata"

"Svi postupci provode se prema Zakonu o javnoj nabavi. Provodi ih stručno i neovisno povjerenstvo koje provjerava ispunjavaju li ponuditelji sve zakonske i tehničke uvjete. Predložena je odluka o odabiru. Ono što mogu reći jest da je Fondu važno da se posao provede s ugovorenim partnerima, zakonito i učinkovito. Imamo svoje modele, ugovore i potrebna jamstva, a u slučaju eventualnih problema možemo posegnuti i za raskidom ugovora, rekao je.