Oglasila se tvrtka koja će sanirati otpad u Gospiću: "‘Nije točno da smo ilegalno zakapli otpad u Sloveniji"

Kostak - graditeljstvo tehnologija sirovine d.o.o. hrvatska je tvrtka koja je sa slovenskom tvrtkom Kostak vlasnički povezana, ali posluje kao samostalna pravna osoba u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Dodatno, važno je napomenuti kako navodi prema kojima je matična tvrtka u Sloveniji ilegalno zakopala tisuće tona otpada, nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog Centra za gospodarenje otpadom, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.