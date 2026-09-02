Poslali priopćenje
Oglasila se tvrtka koja će sanirati otpad u Gospiću: "‘Nije točno da smo ilegalno zakapli otpad u Sloveniji"
Tvrtka Kostak - graditeljstvo tehnologija sirovine, koju je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao za privremeno prekrivanje ilegalno odloženog otpada u Gospiću, oglasila se nakon medijskih napisa o svom poslovanju i ranijim natječajima.
Oglas
U priopćenju ističu kako posluju kao samostalna pravna osoba u Hrvatskoj te odbacuju navode o ilegalnom zakopavanju otpada u Sloveniji, pojašnjavajući da je na toj lokaciji riječ bila o nepropisnom skladištenju koje je u potpunosti sanirano.
Priopćenje prenosimo u cijelosti:
"Povodom medijskih objava o odabiru društva Kostak - graditeljstvo tehnologija sirovine, za izvođenje radova privremenog prekrivanja otpada na lokaciji u Gospiću, želimo pojasniti nekoliko činjenica vezanih uz našu tvrtku i provedeni postupak javne nabave.
Kostak - graditeljstvo tehnologija sirovine d.o.o. hrvatska je tvrtka koja je sa slovenskom tvrtkom Kostak vlasnički povezana, ali posluje kao samostalna pravna osoba u skladu s hrvatskim zakonodavstvom. Dodatno, važno je napomenuti kako navodi prema kojima je matična tvrtka u Sloveniji ilegalno zakopala tisuće tona otpada, nisu točni. Radilo se o nepropisnom privremenom skladištenju komunalnog otpada na prostoru vlastitog Centra za gospodarenje otpadom, koji je uklonjen o trošku društva, a područje je potom sanirano.
Kostak - graditeljstvo tehnologija sirovine raspolaže potrebnim stručnim i tehničkim referencama, iskustvom i kapacitetima za izvođenje radova privremenog prikrivanja otpada u Gospiću. U provedenom postupku javne nabave, dokazano je ispunjavanje svih traženih uvjeta za izvođenje predmetnih radova, što je potvrdio i Fond za zaštitu okoliša. Postupak je proveden sukladno Zakonu o javnoj nabavi, uz provjeru propisane dokumentacije, uključujući izjave i potvrde o nekažnjavanju, kao i ostalih uvjeta koje ponuditelji moraju ispuniti.
Važno je pritom pojasniti i samu prirodu radova koji su povjereni našoj tvrtki. Riječ je o građevinskim radovima izrade zaštitne prekrivke, čija je svrha spriječiti prodor oborinskih voda kroz lokaciju i moguće ispiranje tvari iz otpada prema podzemnim vodama. Predmet ugovorenih radova ne uključuje rukovanje otpadom, njegovo iskapanje, obradu niti zbrinjavanje, već isključivo izvođenje ove privremene građevinske zaštitne mjere do početka cjelovite sanacije.
Svjesni smo osjetljivosti situacije u Gospiću i važnosti da se potrebni radovi provedu brzo, stručno i sigurno. Imamo stručne ljude, iskustvo i znanje potrebno da povjereni posao izvedemo kvalitetno i u ugovorenim rokovima. Dodatno, radovi će se izvoditi uz odgovarajući nadzor, što smatramo dodatnim jamstvom da će sve ugovorene obveze biti izvršene prema najvišim stručnim standardima", napisali su.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas