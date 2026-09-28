Grad objavio koliko tramvaja i autobusa vozi, na cestama 15 posto više automobila

Po trenutnim informacijama, u podružnici Čistoća Zagrebačkog holdinga izašlo je 11 kamiona za odvoz otpada. Riječ je o 33 komunalna radnika i vozača. Jutros su sindikati najavili izlazak 20 kamiona. Kamioni su upućeni na odvoz otpada u bolnice, vrtiće i zdravstvene ustanove. U ovom trenutku nema odvoza otpada za kućanstva, a reciklažna dvorišta su zatvorena.