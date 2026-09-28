štrajk u zagrebu
Grad objavio koliko tramvaja i autobusa vozi, na cestama 15 posto više automobila
Od jutros je većina vozača ZET-a u štrajku, no pojedini vozači tramvaja i autobusa odlučili su raditi, javlja Grad Zagreb.
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To u ovom trenutku uključuje jedan tramvaj na liniji 17 i jedan tramvaj na liniji 11, te jedan autobus na liniji 330. Uspinjača također vozi redovno. Radi i servis, interventne ekipe, mehaničari, prometni centar te druge službe poduzeća.
Izašlo 11 kamiona Čistoće
Po trenutnim informacijama, u podružnici Čistoća Zagrebačkog holdinga izašlo je 11 kamiona za odvoz otpada. Riječ je o 33 komunalna radnika i vozača. Jutros su sindikati najavili izlazak 20 kamiona. Kamioni su upućeni na odvoz otpada u bolnice, vrtiće i zdravstvene ustanove. U ovom trenutku nema odvoza otpada za kućanstva, a reciklažna dvorišta su zatvorena.
15 posto više automobila na cestama
U Zagrebparkingu raspoloživa scan-a-car vozila vrše kontrolu naplate parkiranja, a na poslu su i sva pauk vozila. U normalnom radu su i sve javne garaže.
Što se tiče prometa na cestama, trenutno je oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak, objavljeno je iz Grada.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.
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