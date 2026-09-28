Hrvatska obnavlja dotrajale pruge: Do 2035. planira uložiti šest milijardi eura

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture ističu da su trenutačna ulaganja u željeznicu najviša u povijesti Hrvatske. U posljednjih deset godina, prema njihovim podacima, uloženo je više od dvije milijarde eura, a samo je iznos ulaganja u 2025. bio gotovo pet puta veći nego 2017. Do 2035. planira se uložiti još oko šest milijardi eura.