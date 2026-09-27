Kaos na Kantridi: Aktivirano čak 28 topovskih udara, šest osoba ozlijeđeno

Goran Kovacic/PIXSELL/ilustracija

U utakmici na riječkoj Kantridi između HNK Rijeka i njemačkog Union Berlina došlo je do teškog incidenta kada je netko aktivirao topovski udar na tribini D. Uslijed eksplozije lakše je ozlijeđeno šest osoba, od kojih je troja na liječničkoj obradi u KBC Rijeka, priopćila je policija.

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Utakmica se igrala u subotu navečer, a na stadionu je bilo ukupno 7872 posjetitelja, od kojih je oko 1500 domaćih te 800 gostujućih navijača.

Policija je priopćila i da je pregledom prije samog početka susreta uspjela spriječiti unos znatne količine zabranjenih sredstava.

"​​Pregledom tribine D, policijski službenici protueksplozijske službe pronašli su 40 komada baklji. Policijski službenici jedinice specijalne i interventne policije na području stadiona pronašli su dodatnih 10 baklji te torbu u kojoj se nalazilo još 30 baklji i 5 dimnih bombi. ​Nadalje, zaštitarska služba je prilikom ulaznog pregleda kod jedne ženske osobe pronašla i oduzela jedno pirotehničko sredstvo", dodala je policija.

​​Tijekom susreta domaći navijači zapalili su ukupno 64 baklje, aktivirali 28 topovskih udara te 117 bljeskalica. ​Gostujući navijači aktivirali su 30 baklji.

​Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.