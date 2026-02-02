Oglas

Grad objavio snimku: Policija zabranila komunalnim redarima rad na Trgu

02. velj. 2026. 16:56
Screenshot (Grad Zagreb)

Zagrebačka policija nije dozvolila komunalnim redarima da označe mjesto održavanja dočeka rukometaša u organizaciji Vlade RH.

Grad Zagreb objavio je snimku na kojoj se vidi kako komunalni redari na Trgu postavljaju bijelu traku. Nakon toga im je prišao pripadnik policije i zatražio da prestanu: "Ne možete to raditi, molim vas da prekinete s time." 

"Komunalni redari postupit će kao i inače u takvim situacijama i ispisati kazne kad se krši Odluka o komunalnom redu i sankcionirati svako njeno kršenje", rekla je ranije Dinka Živalj iz Grada.

Teme
Grad Zagreb Kazne Komunalni red Komunalni redari Policijska intervencija

