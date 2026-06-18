Grad Zagreb objavio javni poziv za sanaciju grobnih mjesta

Podsjetili su i na to da se za javni poziv Zagrebačkog holdinga, podružnice Gradska groblja, prijave štete s fotografijama nastalih oštećenja zaprimaju na e-mail adresu [email protected], ili osobno na Mirogoju, u zgradi Tehničke službe. "Stručne službe Gradskih groblja kontaktirat će sve korisnike koji su predali prijavu kako bi ih uputili u postupak Grada Zagreba za ostvarivanje prava na novčanu pomoć", poručili su iz zagrebačke Gradske uprave.