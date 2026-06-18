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sud odlučio

Osuđeni roditelji dječaka koji je počinio masakr u školi u Beogradu

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Hina
|
18. lip. 2026. 11:12
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nova.rs
Goran Srdanov/Nova.rs

Viši sud u Beogradu danas je izrekao presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. svibnja 2023. počinio masovno ubojstvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar”.

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Roditelji dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio devetero učenika i školskog zaštitara beogradske osnovne škole "Vladislav Ribnikar" u četvrtak su, u ponovljenom suđenju, pred Višim sudom u Beogradu nepravomoćno osuđeni na višegodišnje kazne zatvora.

Dječak koji je 3. svibnja 2023. godine, u zločinu nezapamćenom u novijoj povijesti Srbije, tijekom prvog sata iz očeva pištolja ubio osam djevojčica, dječaka i školskog zaštitara, a ranio još petero učenika i nastavnicu, u vrijeme zločina imao je manje od 14 godina i po zakonu nije mogao biti kazneno odgovoran. Poslije privođenja smješten je u posebnu psihijatrijsku ustanovu gdje je i dalje pod nadzorom.

Žalbeni sud prethodno je u studenom prošle godine ukinuo prvostupanjsku presudu iz 2024. kojom je dječakov otac Vladimir Kecmanović osuđen na jedinstvenu kaznu od 14 i pol godina zatvora, a majka Miljana na tri godine zatvora. Instruktor u streljani, u kojoj je otac Vladimir učio sina pucati,  osuđen je zbog lažnog iskaza na godinu i tri mjeseca zatvora.

Na ponovljenom suđenju u završnim riječima 10. lipnja glavni javni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu zatražio je maksimalne kazne i poručio da je zakon upravo zato i propisao posebnu odgovornost roditelja koji imaju ne samo zakonsku već i moralnu obvezu odgajati i usmjeravati svoje dijete, te da nema olakotnih okolnosti, a da majka tijekom suđenja nije pokazala empatiju prema žrtvama.

On je ocijenio da "zapuštenost u odgoju kakva se ogleda kod malodobnog K. K. nije nastala odjednom već je posljedica dugotrajnog propusta" u roditeljskom nadzoru, emocionalnom razvoju djeteta, "propusta u kontroli njegovog ponašanja i prepoznavanja ozbiljnih upozoravajućih znakova".

Tužitelj je ukazao i na to da su roditelji propustili prepoznati opasnost, ograničiti dječaku dostupnost oružja i provoditi primjeren nadzor zbog čega je došlo do katastrofalnih posljedica, proizašlih iz očiglednih devijacija u njegovim interesima i ponašanju.

Za oca Vladimira Kecmanovića tužitelj je predložio maksimalne kazne od 12 godina zatvora zbog teškog djela protiv opće sigurnosti, te tri godine zatvora za zapuštanje i zlostavljanje malodobnog dječaka. Za majku je za zapuštanje djeteta u odgoju zatražena kazna od tri godine zatvora

Današnjom presudom otac je osuđen na jedinstvenu kaznu od 14 godina i šest mjeseci zatvora, a majka na dvije godine i 11 mjeseci.

Obrana i tužiteljstvo imaju pravo uložiti žalbu Žalbenom sudu. 

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Teme
beograd presuda ubojstvo vladislav ribnikar

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