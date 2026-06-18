Osuđeni roditelji dječaka koji je počinio masakr u školi u Beogradu

Dječak koji je 3. svibnja 2023. godine, u zločinu nezapamćenom u novijoj povijesti Srbije, tijekom prvog sata iz očeva pištolja ubio osam djevojčica, dječaka i školskog zaštitara, a ranio još petero učenika i nastavnicu, u vrijeme zločina imao je manje od 14 godina i po zakonu nije mogao biti kazneno odgovoran. Poslije privođenja smješten je u posebnu psihijatrijsku ustanovu gdje je i dalje pod nadzorom.