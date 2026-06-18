"PLENKOVIĆ ISTJERAN NA ČISTAC"
Raspudić o Penavinoj rezoluciji: Najavljivao se viski, a na kraju izašla kamilica. Kao da je Mate Granić radio redakturu
Saborski zastupnik stranke Drito Nino Raspudić, kod naše Nine Kljenak u Novom danu, komentirao je rezoluciju DP-a o BiH, odnos Hrvatske prema Hrvatima u BiH te imenovanje Zlatka Mateše u NO Croatia Airlinesa
"Najavljivao se viski, a na kraju izašla kamilica. Ništa tu nema što već ranije nije govoreno. Ne znam je li to zbog pritiska velikog partnera HDZ-a ili je to u startu bila DP-ova magla, ali tu nema nikakvog iskoraka", ocijenio je Raspudić.
Dodao je kako nam nisu potrebne deklaracije ni rezolucije jer Hrvatska ima ustavnu obvezu skrbiti o Hrvatima u BiH.
"Hrvatska se ponaša podanički i poslušnički"
"Trebamo se ponašati kao punopravna članica EU-a i NATO-a i raditi sa svojim partnerima da se ispravi nepravda koju su ti isti partneri napravili hrvatskom narodu u BiH. Neki od tih partnera, poput Francuza od kojih smo kupili skupocjene Rafale, izravno rade štetu Hrvatima u BiH, francuski i njemački veleposlanik u Sarajevu su otvoreno pritiskali visokog predstavnika Schmidta da ne mijenja izborni zakon u korist prava Hrvata kao konstitutivnog naroda. Pa kakvo je to strateško partnerstvo?!", rekao je Raspudić.
Smatra da se Hrvatska "ne ponaša kao suverena država koja jasno artikulira svoje interese nego podanički i poslušnički".
"Istjerali su Plenkovića na čistac"
Kad je riječ o DP-ovoj Rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, Raspudić je kazao kao mu je u početku bio iziritiran što se Ivan Penava bavi nečim čime nikad nije, ali onda mu je postalo "zanimljivo i zabavno" jer su "na čistac istjerali premijera Andreja Plenkovića".
"Plenković izgovara nebuloze, kaže 'neka se dogovore sami Bošnjaci i Hrvati'. Zašto bi se Bošnjaci o ičem dogovarali s Hrvatima kad su postali nadmoćni? Zašto to Plenković ne kaže u Ukrajini? Zašto njima ne kaže neka se dogovore s Rusima? To je mentalni sklop Mate Granića i izdajnička i podanička politika, kukavni mentalite koji se gnijezdi u Ministarstvu vanjskih poslova", ustvrdio je zastupnik stranke Drito u hrvatskom parlamentu i dodao kako mu se čini i da je rezolucija DP-a prošla "Granićevu redakturu" i da je zato postala "kamilica bez bitnih pomaka".
"Nisam siguran da bi DP-ove vedete znale pokazati BiH na karti"
Da može, Raspudić bi odmah Željka Komšića proglasio personom non grata i posve blokirao europski put BiH dok se ne riješi pitanje izbora hrvatskih predstavnika u Predsjedništvu BiH.
Za DP je još rekao kako su ušutjeli i oko referenduma o zabrani komunističkih simbola koji su donedavno jako najavljivali, a izrazio je i sumnju bi li "DP-ove vedete" uopće znali pokazati BiH na karti.
"Mateša je poharao jedan kokošinjac pa je poslan u drugi"
Komentirajući izbor Zlatka Mateše, bivšeg predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora u NO Croatia Airlinesa, Raspudić je naglasio kako ga se šalje u novi kokošinjac nakon što je jedan već posve poharao.
"Ili si dio hobotnice ili si toliko 'ispirio' da nisi ni bio za tu poziciju. Nakon što je poharao jedan kokošinjac, sad ga se stavlja u drugi. Pa to je čovjek od gotovo 80 godina. Nekad su muški išli sa 60 godina u mirovinu. Pa dokle? Hoćemo li se ikad osloboditi tih kadrova? Mateša je dio tih isprepletenih struktura, kojima je opasan da im ne propjeva. Vjerojatno se ne smije osjetiti napuštenim kako ne bi propjevao o nekim stvarima, pa su ga ušuškali u Croatia Airlinesu", zaključio je Raspudić te napomenuo kako će to prestati kad Drito dođe na vlast.
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