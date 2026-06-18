Raspudić o Penavinoj rezoluciji: Najavljivao se viski, a na kraju izašla kamilica. Kao da je Mate Granić radio redakturu

"Ili si dio hobotnice ili si toliko 'ispirio' da nisi ni bio za tu poziciju. Nakon što je poharao jedan kokošinjac, sad ga se stavlja u drugi. Pa to je čovjek od gotovo 80 godina. Nekad su muški išli sa 60 godina u mirovinu. Pa dokle? Hoćemo li se ikad osloboditi tih kadrova? Mateša je dio tih isprepletenih struktura, kojima je opasan da im ne propjeva. Vjerojatno se ne smije osjetiti napuštenim kako ne bi propjevao o nekim stvarima, pa su ga ušuškali u Croatia Airlinesu", zaključio je Raspudić te napomenuo kako će to prestati kad Drito dođe na vlast.